Bu hafta Hepsiburada ve Amazaon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan 10 teknolojik ürünü sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte tabletten telefona, kahve makinesinden kulaklığa pek çok ürün yer alıyor.

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Son dönemin en popüler kahve makinesi: Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

12 farklı kahve çeşidini tek tuşa basarak kolayca yapmanızı sağlayan Philips LatteGo, aynı zamanda kendi kendini temizleme gibi çözümlere de sahip pratik bir ürün.

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Uygun fiyatlı bluetooth kulaklık arayanlara: Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Hem görüşmeleriniz hem de müzik zevkiniz için iyi bir performans sunacak uygun fiyatlı bir alternatife ihtiyacınız varsa Anker Soundcore R50i'ye göz atabilirsiniz. Yapay zekâ destekli mikrofonu, iyi bir dinleme deneyimi sunan sürücüleri ve tüm gün kullanım sunan 10/30 saatlik dinleme süresi ile bu fiyat aralığında karşınıza çıkabilecek en iyi seçeneklerden biri.

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Günlük kullanım için uygun fiyatlı tablet bakıyorsanız Samsung Galaxy Tab A9+

Videolar izlemek, sosyal medyada vakit geçirmek, ufak tefek işleri halletmek gibi günlük kullanımda sizi memnun edecek uygun fiyatlı bir tablet arayışındaysanız, kullanan herkesin hızından, performansından ve tasarımından gayet memnun kaldığı Samsun Galaaxy Tab. A9+'ı hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Bu haftanın en çok satın alınan telefonu ise Xiaomi Redmi 12

Şu an bulabileceğiniz en uygun fiyatlı telefonlardan biri olan Xiaomi Redmi 12, 128 GB'lik hafızası, 8 GB'lik RAM'i ve 5000 mAh'lık bataryasıyla gün içinde tüm basit ihtiyaçlarınıza rahatlıkla yanıt verebilecek bir telefon.

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Evinizi tertemiz yapacak Philips Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge

İnce tozların %99'unu toplayan, yüksek emiş gücüne ve kullanışlı başlıklara sahip Philips Powerpro Max toz torbasız süpürge, evinizin her köşesini rahatlıkla temizleyebileceğiniz güvenilir ve uzun ömürlü bir ürün.

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Akıllı bileklik fiyatına Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Oldukça güncel ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkan Redmi Watch 3 Active, sesli görüşme ve sağlık takibi gibi akıllı saatlerin favori özelliklerini bümnyesinde barındıran başarılı bir ürün.

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Yüksek performans ve oldukça iyi bir fiyatla Samsung Galaxy Buds FE

Aktif gürültü engelleme, yüksek ses performansı ve 30 saate kadar dayanan piliyle eğer bir kulaklık arıyorsanız kendi fiyat aralığında karşınıza çıkabilecek en iyi seçeneklerden biri Galaxy Buds FE.

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Eğer kulak üstü kulaklık arıyorsanız bu aralar favori ürün Anker Soundcore Life Q30

Anker'in kulaklıkları zaten genel olarak beğeni topluyor. Bu kulak üstü kulaklık da öyle. Hem ses performansıyla hem de aktif gürültü engelleme performansıyla beğeni toplayan bu kulaklık, sunduğu farklı modlarla farklı mekanlarda dinleme deneyiminizi iyileştirmeye odaklanıyor.

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Herkesin ihtiyaç duyabileceği Samsung 20.000 mAh Powerbank

Eğer güvenilir, dayanıklı, sizi yarı yolda bırakmayacak ve uzun ömürlü bir powerbank arıyorsanız 20000 mAh'lık bu Samsung powerbank iyi bir seçenek olabilir.

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iPhone'lulara Apple MagSafe Şarj Cihazı

Eğer bir Apple cihaz kullanıyorsanız ve kablosuz şarj imkanı sunan modellerden biri varsa, MagSafe sizin için oldukça pratik bir seçenek.

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