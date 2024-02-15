Yalnız Yaşayanların İşini Kolaylaştıracak Ürün Tavsiyeleri

Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı son veriler ile 5,2 milyona yükselince biz de bunca insanın işini kolaylaştıracak, yalnız yaşamayı daha da keyifli hâle getirecek ürünlere göz atalım dedik.

Sizin için de hem pratik hem de kullanışlı ürünler cezbedici ise sunacağımız ürünlerden eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz.

Zamandan büyük tasarruf ettirirken rahatlığınızı da katlayacak bu ürünler, evdeki en yakın arkadaşlarınız olabilir. O zaman sıradan başlayalım.

Kaybolan eşyalarınızı bulacak kimseniz yoksa Samsung EI-T5600 Smarttag 2 ile tanışın.

Sürekli bir şeylerinizi kaybediyorsanız ve yalnız yaşadığınız için de aramak işi sadece size kalıyorsa kaybettiklerinize birer takip cihazı takarak bu dertten kurtulabilirsiniz. 500 güne kadar pil ömrü sunan cihaz, NFC özelliğini destekleyen tüm cihazlar ile uyumlu.

Anahtarınıza, bavulunuza, arabanıza, bisikletinize nereye takarsanız takın kompakt tasarımı ve suya dayanıklı özelliği ile Samsung EI-T5600 Smarttag 2 ile aradığınız her şeyi telefonunuzla kolayca bulabilirsiniz.

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Evcil dostlarınızı istediğiniz her yerden besleyeceğiniz S-link Sl-20 Kameralı Akıllı Otomatik Mama Kabı

Patili dostlarınıza ihtiyaç duyduğu miktardaki mamayı doğru zamanda verecek bir cihaz arayanların çözümü, otomatik mama kapları oluyor. S-link Sl-20 kameralı akıllı otomatik yiyecek dağıtıcısı sayesinde dışarıdan eve gitmek için acele gitmenize gerek kalmayacak.

3,7 litre kapasitesi bulunan cihaz, evcil hayvanınıza bir ses kadar uzakta olmanızı da sağlıyor. 1080p HD kamera özelliği ise onu istediğiniz her an görmenize olanak veriyor. İster tatilde olun isterseniz iş yerinizde, bir gözünüz evcil hayvanınızın üzerinde olacakken porsiyon ayarlama özelliği ile onun aç kalmayacağından da emin olabilirsiniz.

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İkisi bir arada Fakir Lucky Dikey Elektrikli Süpürge

Yer kaplamayan, hantallıktan uzak ve hemen işinizi halledecek süpürge için Fakir size bir seçenek sunuyor. Üstelik uygun fiyatı ile de öne çıkıyor. Sadece birkaç kırıntı için süpürge açmak ile uğraşmak istemiyorsanız mini el süpürgesi ile de kısa sürede tüm pislikleri yok edebilirsiniz.

800 W gücü ile günlük temizliğinizde işinizi çözecek süpürgenin, toz torbasız olması da pratiklik sunuyor. Çıkarın, boşaltın, takın ve yerine götürün. İşte süpürge yapmak bu kadar basit.

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Robot süpürgesiz olur mu hiç? Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Robot Süpürge ve Paspas

Yalnız yaşamak deyince bir de süpürge deyince robot süpürge tavsiye etmeyeceğimizi düşünmeniz bizi üzer. Özellikle son yıllarda sıklıkla tercih edilmesinden dolayı birçok markanın ürünleri arasında fiyatı uygun olsun, evimi de süpürsün, işimi kolaylaştırsın diyorsanız Xiaomi’nin bu modelini inceleyebilirsiniz.

110 dakikaya kadar pil ömrü sunan robot süpürge, 2700Pa emiş gücü ile de ne var ne yok süpürüyor. Etkili paspaslama için yükseltilmiş basınç özelliği, 550 ml yüksek kapasiteli çöp haznesi ile de evde olmadığınız anlarda bile kendisinin işe koyulmasını sağlayabilirsiniz. Silip süpüren, ortada leke ve toz bırakmayan akıllı robot, 20 mm’ye kadar engelleri aşacak kadar da çevik.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kahvesiz güne başlayamayanlara Nespresso Essenza Mini Kahve Makinesi

Kahve sizin için gün içerisinde mutlaka tüketilmesi gereken bir içecek ise Nespresso’nun mini kahve makinesine her sabah “Günaydın” diyebilirsiniz. Beyaz, gri ve siyah seçenekleri ile işlevsel olmakla kalmayıp mutfakların tarzını da değiştiren kahve makinesi, kompakt tasarımı ile dikkat çekiyor.

Espresso ve lungo kahvelerinizi keyifle yudumlayacağınız kahve makinesi, 9 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanıyor. Böylelikle “Makineyi kapadım mı, kapamadım mı?” derdini de geride bırakıp istediğiniz her an evden çıkabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Pratik ve hızlı Türk kahveleri için Arçelik Mini Telve Türk Kahve Makinesi

Büyük ve 2 hazneli makineler yerine sadece size yetecek bir Türk kahvesi makinesi istiyorsanız Arçelik mini boy ürettiği bu model ile her mutfağa uyumlu. Farklı renk alternatifleri de uyum sağlayan bir başka detay. Eğer tezgâh üstü mutfak eşyalarınızda renk skalanız varsa seçenekler arasından bu tonlara uygun olanı seçebilirsiniz.

Tek fincanda 3 fincan Türk kahvesi yaparken başında beklemenize de gerek kalmayacağı için kısa sürede keyif sürmeye başlayabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hem sağlıklı hem de pratik yemek yemek isteyenlere Karaca Multifry Single Pan Yağsız Fritöz

3,5 litre hacmi ile yalnız yaşayanların mutfak dostu Karaca yağsız fritöz, kısa sürede çıtır çıtır atıştırmalıklar yapmanızı sağlıyor. Çok az veya hiç yağ kullanmadan lezzetli yemekler çıkaran airfryer’ların artık hemen hemen her evde olduğunu düşündüğümüzde sizde neden olmasın?

Çoğu zaman yemek yapmaya üşeniyor ve zaman kaybetmek istemiyorsanız tezgâh üzerinize bu fritöz için yer açabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Küçük airfryer konusunda daha detaylı bir içerik ile diğer ürünleri de değerlendirmek istiyorsanız buradan ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.

Ne gerek var ki koskoca fırına diyenlere Kumtel LX-9645 Fırın

Tek kişi için koca bir fırın size çok geliyorsa, tam bir fiyat performans ürünü olan Kumtel fırın ile istediğiniz yemekleri kolayca pişirebilirsiniz ve buna piliç çevirme de dahil. 70 litrelik geniş iç hacmi ile istediğiniz porsiyonu hazır hâle getirebilirsiniz, üstelik mutfağınızda kocaman yer kaplayan bir fırın olmadan.

5 pişirme fonksiyonu ile birçok yemeği çıkarabileceğiniz Kumtel mini fırının, 1 adet köşeli ve 1 adet de emaye tepsisi geliyor. Böylelikle fırına uyumlu tepsi arama derdinden de kurtulabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ütüden sıkılanların kısa sürede işini çözecek Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

Kim ütüleyecek çamaşırları da dışarı çıkacak, hele ki acil bir işiniz varsa. 2 parça kıyafet için ütü masası ve ütüyü açıp beklemek zor geliyorsa Kiwi’nin dikey ütüsünü temin ederek kırışıklıklarınızı kısa sürede giderebilirsiniz.

Portatif oluşu ile her yere taşınabilen buharlı dikey ütü sayesinde ev işleriniz daha da kolay olacak.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kim kalkıp kapatacak o ışığı? Osram Uzaktan Kumandalı Led Ampul tabii ki.

Açtınız bir film, uzandınız koltuğa ya da yatağa yattınız ve fark ettiniz ki ampul açık kaldı. Yattığınız yerden kalkmanın ne kadar zor olabileceğini biliyoruz. Renk tipi ayarı da yapabileceğiniz ampulü uzaktan kontrol ederek evinizin tüm atmosferini de değiştirebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Evinizde eksik olduğunu düşündüğünüz ürünler var ise bu içeriklerimize de göz atarak fikir edinebilirsiniz: