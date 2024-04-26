Günümüzün büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz ev, ofis gibi kapalı alanlarda konforlu bir yaşam sürdürebilmek için ilk akla gelen ürün klimalardır. Özellik yaz aylarında daha çok ön plana çıkan bu ürünler hayatımızın belki en önemli parçası konumundadır.

Günümüzde teknolojinin geldiği nokta, her türden üründe yeni özellikler ve sayısız alternatifi de beraberinde getirdi. '' En iyi klima hangisi? '' sorusu da bu bollukta yanıt bulmaya çalıştığımız sorulardan biri. En sessiz çalışan klima hangisi? ''En tasarruflu klima modelleri neler?'' gibi farklı sorularımız var ve hepsinin cevabı birbirinden farklı.

Kullanıcı memnuniyetlerine göre hazırladığımız bu listede ise en iyi klima önerilerini ve özelliklerini bulabilirsiniz.

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Soğutma kapasitesi : 11.950 BTU

11.950 BTU Isıtma kapasitesi : 13.658 BTU

13.658 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 59 dB

59 dB Dış ünite ses seviyesi: 65 dB

65 dB Gaz tipi: R-32

R-32 Nem giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 4 Yönlü

4 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

LG ThinQ™ uygulaması, ister evde olun ister dışarda tek tuşla klimanızı çalıştırmanıza olanak sağlar. UV LED ışığı ile rüzgar üreterek hem fanınızı hem de odanızı temiz bir havaya kavuşturur. Çevre dostu olan bu klima ile faturalarınızdan da tasarruf edebilirsiniz.

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Soğutma kapasitesi : 11.260 BTU

11.260 BTU Isıtma kapasitesi : 11.942 BTU

11.942 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 54 dB

54 dB Dış ünite ses seviyesi: 61 dB

61 dB Soğutucu gaz : R-32

R-32 Nem giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 4 Yönlü

4 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

Oldukça teknolojik özelliklere sahip olan kompresörleri sayesinde sessiz, verimli ve uzun ömürlü bir klimadır. Daikin Standby modunda enerji tüketimini yaklaşık %80 azaltır. 5 farklı fan seviyesi ile size yüksek bir konfor sunar. Güçlü Mod özelliği hızlıca odanızın havasını değiştirir. Ayrıca Wi-Fi desteği de bulunmaktadır.

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Soğutma kapasitesi : 18.084 BTU

18.084 BTU Isıtma kapasitesi : 18.766 BTU

18.766 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 58 dB

58 dB Dış ünite ses seviyesi: 64 dB

64 dB Soğutucu gaz : R-32

R-32 Nem giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 4 Yönlü

4 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

Sade tasarımı ve şık görünümü ile dikkat çeken Elegant Prime modeli 5 farklı fan hızı özelliği ile yüksek konfor sağlar. I-Feel özelliği ile ortamın sıcaklığını otomatik olarak ayarlar.

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Soğutma kapasitesi : 11.600 BTU

11.600 BTU Isıtma kapasitesi : 13.000 BTU

13.000 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 52 dB

52 dB Dış ünite ses seviyesi: 63 dB

63 dB Soğutucu gaz : R-32

R-32 Nem giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 2 Yönlü

: 2 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

Catechin özü içeren filtreler ile sigara dumanı gibi havayı kirleten maddeleri toplayarak temiz bir havaya kavuşmanızı sağlar. İyonizer filtresi ile de ortamdaki iyon dengesini koruyarak kendinizi daha canlı ve enerjik hissetmenize olanak tanır. Wi-Fi desteği ile de odanızın hava kalitesini uzaktan takip edebilirsiniz.

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Soğutma kapasitesi : 8.530 BTU

8.530 BTU Isıtma kapasitesi : 10.000 BTU

10.000 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 52 dB

52 dB Dış ünite ses seviyesi : 62 dB

62 dB Gaz tipi : R-32

R-32 Nem Giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 2 Yönlü

2 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

Küçük ve orta büyüklükteki odalar için gayet ideal olan Wi-Fi destekli bu klima her türlü işlemi kumandaya gerek duymadan yapabilmenizi sağlar. İyonizer filtreye sahiptir. Nem giderici, turbo modu gibi daha birçok özelliği bulunur.

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Soğutma kapasitesi : 11.000 BTU

11.000 BTU Isıtma kapasitesi : 11.600 BTU

11.600 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 56 dB

56 dB Dış ünite ses seviyesi: 64 dB

64 dB Gaz tipi : R-32

R-32 Nem giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 4 Yönlü

4 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

Kendini temizleme özelliği ile sizi bakteri ve tozlardan koruyarak sağlıklı uyumanızı sağlar. Belirlenen bir zamanda klimanın otomatik olarak açılmasını veya kapanmasını sağlayan zamanlayıcı özelliği vardır . 3D Hava Üfleme özelliği ile aynı anda bir çok yere hava akımı sağlar.

Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Soğutma kapasitesi : 18.000 BTU

18.000 BTU Isıtma kapasitesi : 19.790 BTU

19.790 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 60 dB

60 dB Dış ünite ses seviyesi : 65 dB

65 dB Gaz tipi : R-32

R-32 Nem giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 4 Yönlü

4 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

Hem ısıtma hem de soğutmada oldukça etkili olan Arçelik UltraHijyen 18465 HP, odanızın havalandırılması konusunda da sizi tatmin edecektir. Aktif enerji kontrolü, otomatik fan hızı ve buz çözme gibi gelişmiş işlevlere de sahiptir.

Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Soğutma kapasitesi : 12.000 BTU

12.000 BTU Isıtma kapasitesi : 13.648 BTU

13.648 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 59 dB

59 dB Dış ünite ses seviyesi : 65 dB

65 dB Gaz tipi : R-32

R-32 Nem giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 2 Yönlü

2 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

%40'a varan enerji tüketimi ile size tasarruf yaptıracak doğa dostu olan bu ürün faturalarınızı azaltıp yaşam kalitenizi maksimum seviyeye çıkaracaktır. Bununla birlikte Arçelik Ekolojik 12325 A Klima, nem alma özelliğiyle bulunduğu ortamın havasını en kısa sürede istenilen sıcaklığa getirecektir.

Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Soğutma kapasitesi : 9.000 BTU

9.000 BTU Isıtma kapasitesi : 11.260 BTU

11.260 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 59 dB

59 dB Dış ünite ses seviyesi : 65 dB

65 dB Gaz tipi : R-32

R-32 Nem giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 2 Yönlü

2 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

Ufak alanlar için ideal bir klimadır. Hızlı ve sessiz çalışma özelliği ile ortamı istenilen sıcaklığa kavuşturur.

Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Soğutma kapasitesi : 12.000 BTU

12.000 BTU Isıtma kapasitesi : 13.648 BTU

13.648 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 59 dB

59 dB Dış ünite ses seviyesi : 65 dB

65 dB Gaz tipi : R-32

R-32 Nem Giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 2 Yönlü

2 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

Hızlı soğutma teknolojisi ile ön plana çıkan bu ürün akıllı özellikleri ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Çevre konusunda da oldukça duyarlı olup anlık tüketimi de bize göstermektedir.

Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Soğutma kapasitesi : 19.789 BTU

19.789 BTU Isıtma kapasitesi : 17.060 BTU

17.060 BTU Soğutma verimliliği : A+

A+ Isıtma verimliliği : A++

A++ İç ünite ses seviyesi : 45 dB

45 dB Dış ünite ses seviyesi: 53 dB

53 dB Gaz tipi : R410A

R410A Nem giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Var

Var Otomatik hava salınımı : 2 Yönlü

2 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

Gelişmiş vektör kontrol teknolojisine sahip olup yüksek verimlilik ile çalışır. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında enerji tasarrufuna başlar. Zararlı maddelerin çevreye yayılımını engelleyerek doğayı korur. 3D Auto Hava Kıvrımı ile odanın her yerine eşit derecede hava akımı iletilir.

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Soğutma kapasitesi : 11.942 BTU

11.942 BTU Isıtma kapasitesi : 13.648 BTU

13.648 BTU Soğutma verimliliği : A++

A++ Isıtma verimliliği : A+

A+ İç ünite ses seviyesi : 59 dB

59 dB Dış ünite ses seviyesi: 65 dB

65 dB Gaz tipi : R-32

R-32 Nem giderici : Var

Var Sessiz çalışma : Yok

Yok Otomatik hava salınımı : 2 Yönlü

2 Yönlü Klima teknolojisi : Inverter

Yaz ve kış aylarının uç noktalarda yaşandığı yerlerde bile yüksek verimlilikle çalışmaktadır. Farklı fan özellikleri ile en düşük seviyede enerji tüketimi sağlar. Temizlemesi oldukça basit olan bu ürün özellikle yaz aylarında hızlı soğutma özelliği ile dikkat çekmektedir.

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