Amazon'da Bugün İndirimde Olan Bilgisayar ve Aksesuarlar

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Baseus Crystal Shine Type-C Kablo

Çok satanlarda 1. sırada olan kablo Type-C model. 1.2 metre uzunluğundaki kablo 100 Watt gücünde. Şarj kablonuz yoksa Baseus'un bu modeli oldukça kaliteli. Bu şarj kablosu, Huawei Super Charge 5A, Quick Charge 3.0 ve 480Mbs veri iletimini destekliyor.

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Glorious Oyun Modeli O 2 PRO Kablosuz Oyun Faresi

100 milyon tıklaması olan oyuncu faresi, kablosuz bir model. 57 gram mouse oldukça hafif. Bu oyuncu faresinin 6 düğmesi var. Ele tam oturduğu için kullanıcıyı rahat ettiren Glorious oyuncu faresi, sağ elini kullanan oyuncular için ideal. 0,2 ms'lik bir yanıt süresi olan farenin 650 IPS hızı var.

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HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

16,1 inç ekran büyüklüğü olan HP Victus Gaming dizüstü bilgisayarın 14. Nesil Intel Core işlemcisi var. NVIDIA grafik kartı olan bilgisayarın 16 RAM'i var. Sabit sürücü boyutu 1 TB olan HP Victus bilgisayar oyun oynamak için üretilmiş.

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MSI G32CQ5P Gaming Monitor

İzleme keyfini artıran kavisli ekranı sayesinde bu gaming monitör birçok alanda kullanılabiliyor. 1500R kavis çapına sahip monitörün 170 Hz tazeleme oranı var. 1 ms tepki süresi, oyun oynarken sizi hiç yavaşlatmıyor. Gece görüşünü kullanırken tüm ekranı ya da görüntünün bir kısmını karanlık yapabiliyorsunuz.

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UGREEN USB C Docking Station

Tek cihazda 6 bağlantı noktası olan bu üründe HDMI, USB A, USB C ve PD bağlantı noktası var. Macbook Pro/Air, iPad Pro, Dell XPS, Surface Pro/Go, Galaxy S23/S22 gibi cihazlar için uygun ürünle hızlı şekilde verilerinizi aktarabileceksiniz. Hızlı şarj etmek için bağlantı noktası da olan ürün sayesinde tek cihazla birçok işlem yapabileceksiniz.

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Glorious Elements Oyun Mousepad

XL boyutundaki mousepad, oyuncu masaları için ideal bir ürün. 38x43 cm boyutlarındaki mousepad, yüksek kaliteli birinci sınıf köpük çekirdeklik kaymaz kauçuk tabandan yapılmış. Son derece hassas olan mousepad, kaymaz tabanı ile oyun oynarken hareketlerinizi sınırlamıyor. Bu mousepad aşınmaya karşı da oldukça dayanıklı.

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