Kozmetikten giyime, kitaptan küçük ev aletlerine birçok üründe sepette %50’ye varan indirimler, Gülümseten Kasım İndirimleri kapsamında karşımıza çıkıyor.
Sepetteki indirimlerin tümünü görmek isterseniz buraya, eğer hala Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayabilirsiniz.
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Amazon'da Gülümseten Kasım İndirimleri 30 Kasım'a kadar devam ediyor. Bu indirimler kapsamında ise birçok kategoride sepette %50'ye varan indirimler var.
Amazon'da kişisel bakım ürünlerinde, kitaplarda, küçük ev aletlerinde, süpermarket ürünlerinde ve daha fazlasında sepetteki indirimler şöyle:
Bu haftaya özel sepette indirimler:
- Philips Hue Ürünleri Sepette 10% İndirimli
- Contigo Ürünlerinde Sepette %5 İndirim
- Kitaplarda 3 Al 2 Öde
- Tineco ürünlerinde 2 adet alın, %7 tasarruf edin!
- Linens Ürünlerinde 2 Al 1 Öde
- SMEG ürünlerinde 2 adet alın, %6 tasarruf edin!
Stok fazlası ürünlerde sepette indirimler:
Moda:
- Prime Üyelerine Özel: Ayakkabı ürünlerinde sepette 10% indirim
- Prime Üyelerine Özel: Giyim ürünlerinde sepette 10% indirim
- Prime Üyelerine Özel: Çanta ve Valizlerde sepette 10% indirim
- Puma Ayakkabılarda Sepette %10
- Prime Üyelerine Özel: Seçili Adidas Ayakkabılarda Sepette ₺100
- 1 adet satın alın, ekstra %50 indirimden faydalanın
Süpermarket ürünleri:
- Her 4 adet ürüne 1 adet bedava!
- Kozmetik ve bakım ürünlerinde 3 al 2 öde!
- Sağlık ve temizlikte 2. Ürün %50 İndirimli
- Dermokozmetik ve kozmetikte 2 ürüne %25 indirim
- Kişisel bakım ürünleri ve Kerastase ürünlerinde ₺1.500'lik alışverişlere %20 tasarruf!
- Confy & Mahmood Coffee ürünlerinde 2 adet alın, %10 tasarruf edin!
- Lipton Ürünlerinde ₺500'ye ₺100 İndirim
- Rexona, Clear, Dove ürünlerinde ₺350'ye ₺100 İndirim
Ev, Kitap, Kırtasiye, Elektronik:
- 2. kitaba %50 indirim
- Kırtasiye ihtiyaçlarında 4 al 3 öde!
- LEGO Ürünlerinde Sepette 10% İndirim
- Philips Ampullerde Sepette 4 Al 3 Öde
- Mack Vivid Laptop Kılıfları Sepette ₺1
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