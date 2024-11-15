Amazon'da devam eden Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında sepette %50’ye varan indirimler bulunuyor. Fırsatları kaçırmamak için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Kozmetikten giyime, kitaptan küçük ev aletlerine birçok üründe sepette %50’ye varan indirimler, Gülümseten Kasım İndirimleri kapsamında karşımıza çıkıyor.

Sepetteki indirimlerin tümünü görmek isterseniz buraya, eğer hala Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayabilirsiniz.

"Bu içerik 15.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Amazon'da Gülümseten Kasım İndirimleri 30 Kasım'a kadar devam ediyor. Bu indirimler kapsamında ise birçok kategoride sepette %50'ye varan indirimler var.

Amazon'da kişisel bakım ürünlerinde, kitaplarda, küçük ev aletlerinde, süpermarket ürünlerinde ve daha fazlasında sepetteki indirimler şöyle:

Bu haftaya özel sepette indirimler:

Stok fazlası ürünlerde sepette indirimler:

Moda:

Süpermarket ürünleri:

Ev, Kitap, Kırtasiye, Elektronik:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: