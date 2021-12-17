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Bulgarların 'Her Şey 1 Lira' Mağazasına Döndük: İşte Yüz Binlerce Kişiden Oluşan Facebook Gruplarındaki Paylaşımları

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Bulgaristan vatandaşları, kurdukları yüz binlerce kişilik Facebook gruplarında, istedikleri ürünleri Türkiye'de nasıl, nerede, kaça bulabileceklerini birbirlerine soruyorlar.

TL'nin değer kaybetmesi, çevre ülkelerden alışverişe gelenlerin sayısında patlamaya neden oldu. Özellikle Trakya bölgesindeki illere Bulgaristan ve Yunanistan'dan akın devam ediyor.

Edirne'deki ucuz ürünleri takip eden yüz binlerce Bulgar, "Edirne Pazarı" adlı Facebook grubunda nereden ne aldıklarını, hangi fiyata satıldığını birbirlerine tavsiye niteliğinde anlatıyor.

Türkiye'de yaptıkları alışverişlerin fotoğraflarını paylaşıyorlar veya istedikleri ürünü nereden bulabileceklerini soruyorlar.

bulgar levası tl

Türkiye, komşu ülkelerin 'her şey 1 lira' mağazasına dönmüş durumda.

bulgar levası kaç tl

1 Bulgar levası, bugün 9.70 TL'ye kadar çıkarak bir kez daha rekor kırdı.

Hal böyle olunca Türkiye her geçen gün yabancılar için ucuzluyor.

bulgarlar edirne

Bulgar turistler, günlük ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık harcamalarını da eczanelerden yapmaya başladı.

bulgarlar eczane

Bir şahsın 41 adet ilaç alarak ülkesine dönmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterildi.

ilaç tepki bulgarlar sağlık bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına satış kısıtlaması uygulanan, iki adet ayçiçek yağının satılmadığı bu süreçte, buna izin verilmesi tepkiyle karşılandı.

Eskiden ucuz diye Türkiye'den sınır geçilip benzin alınırken şimdi Bulgarlar depoyu Edirne'de dolduruyor.

bulgar edirne benzin

Durumu fırsat bilerek, otomobillerinin depolarını ağzına kadar dolduruyorlar.

Birkaç hafta önce Bulgar bir kadının 100 Euro vererek Edirne'den yaptığı market alışverişi viral olmuştu.

bulgar market edirne

Sosyal medyada "Kendisi şu an pişmandır, şimdi gelseydi daha çok ürün alabilirdi." gibi yorumlar yapılıyor.

Genellikle Bulgarlar gündeme gelse de Gürcistan, İran, hatta Azerbaycan sınırı da bu durumda.

bulgarlar alışveriş

Türkiye'ye alışverişe gelenler, "batan Türkiye'nin malları bunlar" diye kapış kapış alışveriş yapmaya devam ediyorlar.

İçlerinden birinin yazdığı bu yorumu gördüğünüzde ise duruma daha da üzülüyorsunuz.

bulgarlar facebbok
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