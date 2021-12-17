Bulgarların Türkiye'den Kutu Kutu İlaç Alması Gündem Oldu

Bulgar turistlerin Türkiye'deki eczanelerden kutu kutu ilaç satın alması, sosyal medyanın gündemine oturdu. Vatandaşlar, normal şartlarda kendileri ulaşamadıkları ilaçların Bulgarlar tarafından stoklanmasına karşı çıkıp, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçmeye davet ediyorlar...

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Edirne'nin Bulgaristan vatandaşlarının akımına uğradığından bahsetmiştik. Bunun nedeni, leva ve euronun Türk lirası karşısındaki değeriydi. Ülkelerinden gelen Bulgarlar, Edirne'de buldukları hemen her şeyi satın alarak ülkelerine götürüyorlar, bu sayede kendilerince çok büyük tasarruflar etmiş oluyorlardı. Ancak işler çığırından çıkmış gibi görünüyor.

Bazı Bulgar turistler, Türkiye'de yaptıkları alışverişlere ait fiş bilgilerini sosyal medyada paylaşıyorlar. Hatta o paylaşımları derlediğimiz içeriğimize buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Ancak bu paylaşımlar arasında hayati önem arz eden bazı ürünlerin de Bulgar turistlere satıldığını görüyoruz. Öyle ki ülkemizin pek çok yerinde temin edilemediği için ulaşılamayan ilaçlar, Bulgar turistlere kutu kutu verilmeye başladı.

İşte sosyal medyada yapılan bir ilaç paylaşımı

Yukarıdaki paylaşımda, Bulgaristan'da yaşayıp Türkiye'ye alışverişe gelen bir internet kullanıcının eczaneden aldığı ilaçları görüyorsunuz. Bu turist, tamı tamına 41 kutu ilaç almış durumda. İlaçlara baktığımızda ağrı kesiciler, soğuk algınlığı hapları ve C vitamini gibi ürünler olduğunu görüyoruz. İşin acı boyutu, bazı vatandaşlarımız bu ilaçlara erişmekte bile zorluklarla karşılaşıyor oluşu. Yani Bulgar turistler, bizim ulaşamadığımız ilaçları kutu kutu stoklamaya başladılar...

Yaşanan olay, Sağlık Bakanlığı'nı tepkilerin odağına yerleştirdi. Pek çok kullanıcı, yaptığı paylaşımlarla Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçmeye ve olaya müdahale etmeye çağırdı. Sağlık Bakanlığı'ndan şu an için bir açıklama gelmemiş olsa da sosyal medyada oluşan hassasiyetin yetkilileri harekete geçireceği düşünülüyor.

İşte vatandaşların Bulgarlar tarafından satın alınan ilaçlarla ilgili tepkisi

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili bir karar alır ya da herhangi bir açıklama yaparsa, sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.