Fransa'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda 'anime izletme' ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu ve bazı tepkilerin oluşmasına yol açtı.

Son yıllarda, anime olarak da adlandırılan Japon animasyonlarının popülerliği önemli derecede arttı. Dünya genelinde milyonlarca insan, Japonya’ya özgü çizim sanatıyla çizilen ve ‘manga’ ismi verilen çizimlerin dizi veya sinema filmi şeklinde uyarlanması sonucunda oluşan animasyonlara büyük ilgi ve hayranlık duyuyor.

Ancak birçok insan ise bu animasyonların içeriğinin insanlarda, özellikle çocuklarda kötü sonuçlar oluşturabileceğine inanıyor. Şimdi de 36 yaşındaki ünlü futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya üzerinden bu konu hakkında bir anime paylaşımı yaptı. Yılmaz’ın paylaşımı birçok insandan tepki topladı.

‘Anime izletme’

Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen milli futbolcu, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir hikâyede ‘anime izletme’ ibarelerine yer verdi. 36 yaşındaki Yılmaz’ın bu paylaşımı yapma sebebinin ise bir ailenin 13 yaşındaki kızının anime etkisinde kalarak intihar ettiği iddiaları olduğu ifade edildi.

Anime, yani japon animasyonlarının çocukları kötü etkilediğini, onları intihara sürüklediğini düşünen ünlü futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada bazı tepkilerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bazı kullanıcılar ünlü futbolcuya katılmadığını, animelerin bu tarz sonuçlara yol açmadığını belirtirken bazıları ise Yılmaz’ın haklı olduğunu, animelerin çocuklarda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Biz de sizler için sosyal medyadan gelen bu tepkilerin bazılarını derledik. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

İşte gelen tepkilerden bazıları