Bursalı Börek Ustası, Uzayda Börek Açmak İstiyor

Bursalı börek ustası Hasan Acar, uzaya gitmek isteyen Türklerden birisi olduğunu açıklayarak, uzay gemisinde insanlara börek açmak istediğini dile getirdi. Acar, Elon Musk isterse uzayda bir şube bile açabileceklerini dile getirdi.

Türkiye’nin uzaya çıkma planlarıyla alevlenen uzaya gitme istekleri, birbirinden ilginç istekleri de beraberinde getirmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl önce Zürih’te yaşayan bir lokantacı, balona bağladığı kebabı uzaya göndererek bir ilke imza atmıştı.

Şimdi ise Bursa’da yaşayan börek ustası Hasan Acar, uzaya gitmek için gönüllü olduğunu ve bir uzay gemisinde börek açmak istediğini dile getirdi. Açtığı börekle Uzay Türk yazan Acar, Elon Musk isterse uzayda bir şube bile açabileceklerini söyledi.

"Uzayda bir şubem olsun isterim"

Uzaya gitmeye son derece meraklı olduğunu belirten Acar, bunu sadece seyahat amaçlı istediğini ancak uzayda canlılar varsa onlara börek de açabileceğin belirtti. Acar, uzayda şube açmak için Elon Musk’ın kendisiyle (!) iletişime geçmesinin yeterli olacağını dile getirirken, Elon Musk’ın 2025 yılında uzaya götüreceği bin kişiden birisi olmak istediğini vurguladı.

Acar’ın uzay ve börek temalı konuşmasında şu ifadeler yer aldı; “Daha önce dünyada ilk defa Bursa'dan börek gönderen biri olarak, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın uzaya insan göndereceğiz açıklaması üzerine biz de buna talip olduk. Dünyada daha önce 6'sı Amerikalı, biri İranlı olmak üzere 7 kişi uzaya gitmek için talip olmuştu. Ben de 8'inci kişi neden bir Türk olmasın diye düşündüm. Tabi bunu söylerken bir bilim adamı olarak değil oraya seyahat eden biri olarak istiyorum bunu. Yani uzaydaki hayatı çok merak ediyorum. Gidersem şayet, orada varsa insanlara börek açmak istiyorum. Uzay gemisinde börek açmak istiyorum. Ayrıca Elon Musk, 2025 yılında bin kişiyle uzaya seyahat edeceğini söyledi. Eğer öyle olacaksa ben de şube açarım neden olmasın. Uzayda bir şubem olsun isterim tabi ki. Tabi Elon Musk'la görüşmek lazım ya da o bizimle görüşsün. Şube istiyorsa verebiliriz ya da biz de açabiliriz neden olmasın.”