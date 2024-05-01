Bazen burnumuzda istenmeyen sümükler olabiliyor. Çareyi sümkürmekte arasak da sonuç vermeyebiliyor. Özellikle bu tarz durumlarda çoğu kişi burnunu karıştırsa da şimdi anlatacağımız şeyden sonra bir daha elinizi burnunuzun yakınına bile getirmek istemeyeceksiniz.

Burnunuzu karıştırmanın Alzheimer hastalığını tetiklemesi ilk bakışta saçma gibi görünse de aslında üzerine düşünüldüğünde oldukça mantıklı.

Parmaklarımızdaki bakteri ve virüsler, burnumuza sokulduğunda vücudumuza kolayca sızabilir değil mi?

Özellikle burun boşluğunun çatısındaki koku alma sistemi, Alzheimer hastalığının etkilediği hipokampus gibi beyin bölgelerine doğrudan bir yol sağlar.

Western Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu bağlantının Alzheimer riskini artırma potansiyeline sahip olabileceğini belirtiyorlar.

Araştırmacılar, Alzheimer hastalığının gelişimine katkıda bulunan birçok faktör olduğunu ancak yeni kanıtların nöroinflamasyonun da süreçte önemli rol oynayabileceğini gösterdiğini ifade ediyorlar.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Alzheimer hastalığında nöroinflamatuar süreçleri tetikleyebilecek dış patojenlerin olası katılımını inceliyor.

İncelemede burun karıştırmanın beyinde iltihaba yol açabileceği belirtiliyor.

İlk olarak burun karıştırmak, parmak uçlarımızdaki patojenleri doğrudan beyne itebilir.

İkincisi, burnumuzdan bir şeyler çıkarmak burun mikrobiyomunun dengesini bozarak onu vücut için daha az etkili bariyer hâline getirebilir.

Geçmiş çalışmalar, burun karıştırmanın enfeksiyon riskini artırdığını zaten göstermişti. Örneğin geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışma, bu alışkanlık ile COVID-19'a yakalanma olasılığı arasında bağlantı olduğunu ortaya koymuştu.

Ayrıca 2022'de yapılan araştırma, fareler üzerinde yapılmış olup burun epitelindeki hasarın enfeksiyon riskini artırabileceğini ve Alzheimer hastalarında görülen benzer beyin tepkisine yol açabileceğini göstermişti.

İncelemede dikkat çeken bir bulgu daha var.

Alzheimer hastalarının beyinlerinde düzenli olarak bazı virüslerin tespit edilmesi ve ilk Alzheimer belirtilerinin genellikle koku almada ortaya çıkması, önemli bulgular arasında.

Sonuç olarak burun karıştırmanın Alzheimer riskini artırdığına dair henüz kesin bir sonuç yok ancak araştırmacılar bu bağlantıyı ciddiye alıyor.

Yani siz yine de burnunuzu karıştırmamaya özen gösterin. Alzheimer hastalığının yanı sıra zaten pek de hijyenik bir aktivite olduğu söylenemez değil mi?

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