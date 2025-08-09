En İyi Otobüs Simülasyonu Geliyor: Bus Simulator 27 Fiyatı, Sistem Gereksinimleri ve Oyuna Dair Her Şey

3 dk okuma süresi
3
0
0
0
0
Daha önceki oyunlarıyla da en iyi otobüs oyunlarından biri olduğunu kanıtlayan serinin yeni oyunu Bus Simulator 27'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Otobüs simülasyonu tutkunlarının heyecanla beklediği o an yaklaşıyor. Gelişmiş grafikleri, genişletilmiş haritası ve yepyeni özellikleriyle Bus Simulator serisi, "Bus Simulator 27" ile geri dönüyor.

Unreal Engine 5'in gücünü arkasına alan yapımcılar, oyunculara şimdiye kadarki en gerçekçi ve sürükleyici otobüs şoförlüğü deneyimini vaat ediyor. Biz de bu içeriğimizde Bus Simulator 27'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Bus Simulator 27 fragmanı

Bus Simulator 27 konusu

Bus Simulator 27, oyuncuları İber Yarımadası'ndan esinlenerek tasarlanmış yepyeni ve canlı bir açık dünya olan Felicia Bay'e götürüyor. Oyuncular, sıfırdan bir otobüs şirketi kurarak şehrin ulaşım ağının bel kemiği olmaya çalışacaklar.

Kendi rotalarını planlama, filolarını genişletme ve yolcu memnuniyetini en üst düzeyde tutarak işlerini büyütme gibi görevler üstlenecekler. Oyun, serinin önceki oyunlarına kıyasla çok daha kapsamlı bir araç filosu, resmi lisanslı yeni otobüs markaları ve modelleri sunarak oyunculara zengin bir içerik vaat ediyor.

Bus Simulator 27

Bus Simulator 27 nasıl bir oyun?

Bus Simulator 27, tek oyunculu ve 4 kişiye kadar eşli çok oyunculu (co-op) modları destekleyen bir simülasyon oyunudur. Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilen yapım, görsel olarak büyük bir sıçrama yaparak daha gerçekçi şehir manzaraları, trafik yapay zekâsı ve dinamik hava koşulları sunuyor.

Oyuncular sadece otobüs kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi şirketlerini yönetme, özel rotalar oluşturma ve işlerini stratejik olarak büyütme imkanına sahip olacaklar. Hem direksiyon başında bir şoför, hem de yaya veya yolcu olarak şehri keşfetme özgürlüğü de oyunda yer alacak.

Bus Simulator 27

Bus Simulator 27 çıkış tarihi

Bus Simulator 27 için henüz net bir çıkış tarihi duyurulmadı. Oyunun geliştiricisi Simteract ve yayıncısı Astragon Entertainment, oyunun "çok yakında" geleceğini belirtiyor. An itibarıyla Steam, PlayStation Store ve Xbox Store gibi platformlarda oyunu istek listesine eklemek mümkün.

Bus Simulator 27 hangi platformlarda var?

Oyunun yeni nesil konsollar ve PC için çıkacağı resmî olarak doğrulandı. Bus Simulator 27'nin çıkış yapacağı platformlar şunlar:

  • PC
  • PlayStation 5
  • Xbox Series X|S

Bus Simulator 27 fiyatı ne kadar?

Bus Simulator 27'nin satış fiyatı henüz resmî olarak açıklanmadı. Oyunun mağaza sayfaları açılmış olsa da fiyat bilgisi çıkış tarihine yakın bir zamanda netleşecek.

Bus Simulator 27

Bus Simulator 27 sistem gereksinimleri

  Minimum Önerilen
İşlemci AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5-10400F		 AMD Ryzen 7 3700X
Intel Core i7 10700k
Ekran Kartı NVIDIA GTX 1060 6GB
AMD RX 580 8GB		 NVIDIA RTX 3060 Ti 12GB
AMD RX 6600 XT 8GB
RAM 8 GB 16 GB
Depolama 40 GB kullanılabilir alan 40 GB kullanılabilir alan
DirectX Sürüm 12 Sürüm 12
İşletim Sistemi Windows 10 veya üzeri Windows 10 veya üzeri

İLGİLİ HABER

Tarihin En İyi Savaş Oyunu Olabilir mi? Battlefield 6'nın Çıkış Tarihi, Fiyatı, Sistem Gereksinimleri ve Oyuna Dair Her Şey [Video]
İLGİLİ HABER

Serinin En İyisi Olmaya Aday: İşte Call of Duty: Black Ops 7 Fiyatı, Sistem Gereksinimleri ve Oyuna Dair Her Şey

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
3
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler