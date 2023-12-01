Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD, Atto 3 modeliyle kasım ayında Türkiye faaliyetlerine başlamıştı. Şirket, daha yola çıkmayan bu otomobilin fiyatına bugün zam yaptı. Zam, geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV matrah güncellemesinin ardından geldi.

Geçtiğimiz günlerde %10’luk ÖTV dilimine matrah güncellemesi gelmişti. Bu düzenlemenin ardından da elektrikli otomobillerin fiyatlarında değişiklikler yaşanmıştı. Örneğin Togg, dün T10X fiyatlarına temmuz ayından beri ilk kez zam yapmıştı ve en ucuz versiyonun fiyatı 1 milyon 430 bin TL’ye çıkmıştı.

Bugün ise bir zam haberi daha geldi. Yakın zamanda Türkiye’ye giriş yapan Çin merkezli dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, Atto 3 modelinin fiyatını otomobil daha yola çıkmadan 100 bin TL artırdı.

BYD Atto 3’ün fiyatı nasıl değişti?

Versiyon Eski Fiyat 1 Aralık 2023 fiyatı 150kW 60.48kWh Design 1.590.000 TL 1.690.000 TL

BYD, kasım ayı başında Türkiye’de resmî faaliyetlerine başlamıştı ve Atto 3 isimli SUV modeliyle ülkemize giriş yaptığını açıklamıştı. Markanın, Toyota ve Lexus’un da distribütörlüğünü yapan ALJ tarafından satılacağı da açıklamalar arasındaydı.

BYD Atto 3 hakkındaki detayları merak ediyorsanız: