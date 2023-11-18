Resmî Gazete'de yayımlanmış olan bildirgeye göre elektrikli araçlardaki matrah oranında düzenlemeye gidildi. Fakat enflasyon karşısında yetersiz olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte elektrikli otomobil alımında tüketiciye yansıtılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında önemli bir değişikliğe gidildi. Kararla birlikte belirli güç oranının altındaki elektrikli otomobillere erişimin kolaylaşması hedefleniyor. Fakat enflasyon karşısında bunun etkisiz olacağını düşünenler de var.

Ayrıca 160 kW sınırında dönen bu yeni düzenleme, söz konusu güç sınırının altındaki elektrikli otomobil modellerini ilgilendiriyor. Zira 160 kW üzerindeki otomobiller için matrah aynı durumda kaldı.

Elektrikli otomobillerde yeni ÖTV matrahı:





Sadece elektrik motorlu olanlar Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar: %10 Diğerleri: %40 Motor gücü 160 kW’ı geçenler Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar: %50 Diğerleri: %60



Önceki senaryoda motor gücü 160 kW değerinin altındaki otomobiller için matrah, 1.250.000 TL seviyesindeydi. Yeni düzenlemeyle bu değer, yüzde 16’lık ayarlamayla 1.450.000 TL’ye çıkmış oldu.

160 kW üzerinde motor gücüne sahip olan araçlar ise matrah düzenlemesinden etkilenmedi ve değerleri aynı kaldı. Yüzde 10’luk dilimi etkilediği belirtilen bu düzenlemenin enflasyon karşısında yetersiz kalacağı belirtiliyor. Aynı zamanda insanlar, bunun indirimden ziyade zam haberlerine yol açacağından tedirgin.

Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?