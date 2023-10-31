Yılın en çok araç satan otomobil üreticisi BYD'nin yeni elektrikli SUV'u BYD Atto 3 resmen Türkiye'ye geldi. Göz alıcı otomobilin fiyatı da belli oldu.

Türkiye'nin kendi elektrikli Togg için yaptığı yatırımın ardından pek çok elektrikli otomobil firması da ülkemizde faaliyet göstermeye başladı. Bu firmaların sonuncularından biri, yakın zamanda faaliyetlerine başlayan Çin merkezli BYD oldu. BYD, Türkiye'de pazara süreceği ilk elektrikli model için de fiyat verdi.

Tasarımıyla adeta "Ben bir şehir SUV'uyum" diye bağıran Atto 3, fiyatı belli olan ilk model oldu. Araç kesinlikle ucuz değil ancak ülkemizdeki otomotiv pazarı düşünüldüğünde kesinlikle dikkat çekici bir alternatif olduğunu söylemek mümkün.

Çin'in nasıl otomobil sektörünü ele geçirmeye başladığını merak ediyorsanız:

İşte BYD Atto 3'ün Türkiye fiyatı

BYD Atto 3, Türkiye'de sadece en üst paketi olan Design paketi ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Araç için merkezden fiyat desteği de alındığı belirtilirken, fiyatı da 1 milyon 590 bin TL olarak açıklandı. BYD'nin Türkiye distribütörlüğünü, Toyota ve Lexus'un distribütörlüklerini de bünyesinde bulunduran ALJ yapıyor.

Karşınızda Tesla rakibi BYD Atto 3

C-SUV sınıfındaki araç 420 kilometre menzile sahip. Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başaran araç için firma, 8 yıl ya da 200 bin km batarya garantisi veriyor. BYD'nin e-Platform 3.0 adını verdiği platformu üzerinde geliştirilen BYD Atto 3, verimliliğe odaklanıyor.

Dışarıdan baktığımızda geleneksel otomobilleri andıran Atto 3, keskin hatlı ışık çizgisiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Otomobilin ön ve arka farları, arabanın kilidini açtığınızda yavaş yavaş aydınlanıyor. Dış tasarımın oldukça dinamik olduğunu da söylemek mümkün.

Cam tavanlı Atto 3, geniş ve ferah bir iç alana sahip. Aracın elektronik göstergeleri ve geniş bilgi eğlence ekranı da oldukça dinamik ve enerjik bir görüntüye sahip. İç detaylarda kullanılan mavi renk araca farklı bir hava katıyor. Bu yıl Tesla'yı geride bırakarak en çok satış yapan elektrikli otomobil firması olan BYD'nin, Atto 3 modeliyle Model Y'ye ciddi rakip olması şaşırtıcı olmayacaktır.