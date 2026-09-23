BYD ETT 44 Tanıtıldı: Flaş Şarj Teknolojili, 44 Tonluk Elektrikli Çekici Görücüye Çıktı

1.000 beygir güç, 600 km menzil, 20 dakikada megavat şarj ve 10 yıl batarya garantisiyle BYD ETT 44 yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

BYD, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transport fuarında yeni ağır hizmet tipi elektrikli çekicisi BYD ETT 44’ü resmî olarak tanıttı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

44 tonluk azami yüklü ağırlığa sahip olan amiral gemisi model, yüksek motor gücü, devasa batarya kapasitesi ve megavat düzeyindeki ultra hızlı şarj mimarisiyle Avrupa’nın uzun mesafe lojistik pazarında ezber bozmaya geliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

1.000 beygir güç ve 20 dakikada şarj eden teknoloji

4×2 aks düzeniyle tasarlanan BYD ETT 44, gücünü BYD’nin kendi üretimi olan 651 kWh kapasiteli Lityum Demir Fosfat (LFP) Blade Batarya paketinden alıyor. 1.000 beygire varan güç üretebilen araç, tam şarjla 600 kilometreye kadar kesintisiz sürüş imkânı sunuyor.

ETT 44’ün en dikkat çekici özelliği ise beraberinde sunulan ticari flaş şarj mimarisi. 1,5 megavatlık (MW) DC şarj gücünü destekleyen bu altyapı sayesinde devasa batarya paketi sadece 20 dakikada %20’den %80 doluluğa ulaşıyor. Bu kısa mola süresi, ETT 44'e yaklaşık 400 kilometrelik ek otoyol menzili kazandırarak uzun mesafe taşımacılığında şarj bekleme sürelerini minimuma indiriyor.

Bir araçtan çok daha fazlası

BYD, ETT 44’ü yalnızca stand-alone bir çekici olarak değil, lojistik firmalarına yönelik bütünleşik bir enerji çözümünün parçası olarak pazarlıyor. Şirket, ETT 44 alıcılarına araçla birlikte tesis içi güneş enerjisi kurulumu, sabit depolama üniteleri, akıllı enerji yönetimi ve özel filo finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz eActros 600 ve Volvo FH Electric gibi Avrupalı rakipler karşısında kendi bataryasını üretebilmenin verdiği maliyet ve tedarik avantajını kullanan BYD, ETT 44 ile Avrupa’daki sıfır emisyonlu karayolu taşımacılığının yeni pazar lideri olmayı hedefliyor.