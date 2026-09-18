BYD, Eylül 2026 döneminde elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte BYD'nin Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

BYD, Eylül 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle yakından takip edilen markalar arasında yer alıyor. Modellerin güncel fiyatlarının yanında sunulan kampanyalar ve finansman seçenekleri de yeni otomobil satın almayı düşünenler için önemli bir rol oynuyor.

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Peki BYD Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi BYD modellerinde kampanya var? İşte BYD Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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BYD Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Eylül 2026) Kampanyalı Fiyatı BYD SEAL 4.077.000 TL - BYD SEALION 7 4.190.000 TL - BYD HAN 4.873.000 TL 4.573.000 TL BYD TANG 5.418.000 TL -

BYD TANG Kampanyası: 1 Milyon TL Kredi Fırsatı

BYD Eylül 2026 için TANG modeline yönelik bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında ticari müşterilere 1.000.000 TL, 12 ay vadeli ve %1,99'dan başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya tüzel kişiler ve belirli şartları sağlayan şahıs şirketleri için geçerli olmakla birlikte 30 Eylül 2026'ya kadar devam ediyor.