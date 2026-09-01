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BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

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BYD Türkiye, 1 Eylül itibarıyla resmi fiyat listesini güncelleyerek 4,8 milyon TL’lik Han modelini satıştan kaldırdı. Firmanın ürün listesinde sadece 3 model kaldı.

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye fabrika planlarını askıya almasıyla büyük tepki gören BYD, model yelpazesinde ve resmi fiyat listesinde güncellemelere gidiyordu. Şimdi ise bu ay kapsamında beklenmedik bir hamle geldi.

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Çinli otomobil devi, 1 Eylül itibarıyla devreye alınan yeni fiyat listesinden dikkat çeken bir sedan modelini kaldırdı**. Ülkemizde satılan BYD otomobillerinin sayısı gün geçtikçe azalıyor.

İçerikten Görseller

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!
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BYD Han kaldırıldı

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Firmanın tasarımı beğenilen “Han” modeli, BYD’nin listelerinden tamamen çıkarıldı. Şirketin daha önce 4 milyon 873 bin TL satış fiyatıyla sunduğu bu model, artık resmi satış kanallarındaki listede yer almıyor. Han, firmanın son zamanlarda listesinden çıkardığı modellere eklendi.

Han modelinin listeden çıkarılmasının ardından BYD Türkiye'nin resmi web sitesinde yer alan aktif modeller ve satış fiyatları yeniden şekillendi. Han modelinin listeden kaldırılmasıyla birlikte tüketicilerin sedan segmentindeki tek seçeneği SEAL modeli olarak kalmış durumda. Güncellenen resmi verilere göre pazarda satışta kalan araçlar ve fiyat etiketleri şu şekilde:

  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence: 4.077.000 TL
  • BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence: 4.190.000 TL
  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship: 5.418.000 TL
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