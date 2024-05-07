ByteDance'ın satmaması durumunda ABD'de erişime kapatılacak olan TikTok'tan karşı dava geldi.

Çinli firma ByteDance, TikTok uygulaması ile dünya çapında büyük bir başarı yakaladı. Nisan ayında ise ABD Senatosu'ndan geçen ve ABD Başkanı Biden tarafından onaylanan düzenleme ile birlikte, ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok'u yasaklamayı öngörüyordu. Bu düzenleme ile birlikte ByteDance'a hisseleri satması için 9 ay süre verilmişti.

TikTok'un sahibi ByteDance ise ABD yönetiminin bu hamlesini hem şirketin hem de uygulamanın 170 milyon Amerikalı kullanıcısının ifade özgürlüğüne olağanüstü bir müdahale olarak değerlendirdi. ABD'nin kaygılarının "spekülatif" olduğunu belirten ByteDance, karara engel olmak için dava açtı.

ABD'nin endişelerine karşı önlemler alındı

TikTok, platformun bağımsız olduğunu savunurken, Çin yönetimi ise ABD Hükûmetini "yabancı bir firmaya karşı zorbalık yapmakla" suçlamıştı. Alıcı bulunamaması durumunda ise Ocak 2025'ten itibaren ABD'de TikTok yasaklanacak.

ABD Adalet Bakanlığı ise konuyla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. ByteDance ise daha önce TikTok'u satmaya zorlanacakları her türlü girişime karşı duracağını belirtmişti. Washington DC Temyiz Mahkemesi'ne başvuran şirket, haksız bir şekilde ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etti.

TikTok ise ABD'nin endişelerini gidermek amacıyla şimdiye kadar 2 milyar dolardan fazla harcama yaptıklarını belirtti. ByteDance ayrıca, eski başkan Donald Trump dönemindekiler de dahil olmak üzere benzer yasak girişimlerinin mahkemeden döndüğünü vurguladı.

Daha önce Hindistan, İran, Nepal, Afganistan ve Somali TikTok'a genel yasak uygularken, İngiltere ve AB Komisyonu da resmî personellerin çalışma cihazlarında TikTok kullanımını yasaklamıştı.