Universal Music ile TikTok arasındaki yapay zekâ ve telif krizi, en azından kısa bir süre için çözülmüş gibi duruyor.

Universal Music ile TikTok arasında telif ödemeleri ve yapay zekâ politikaları nedeniyle uzun süredir devam eden anlaşmazlık bulunuyordu. İki tarafın anlaşamaması nedeniyle telif hakları Universal Music'te bulunan şarkılar, bir süredir TikTok'ta kullanılamıyordu. Anlaşmanın açıklanması ile birlikte bu parçalar da TikTok'a geri dönmüş oldu.

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre "UMG'nin şarkı yazarları ve sanatçılarına daha iyi ücretler, kayıtları ve şarkıları için yeni tanıtım ve etkileşim fırsatları ve üretken yapay zekâ konusunda da sektör lideri korumalar sunulacağı" ifade edildi.

Universal Music şarkıları platforma geri dönüyor.

UMG CEO'su Lucian Grainge, "TikTok ile ilişkimizdeki bu yeni bölüm, öncelikli olarak insan sanatçılığına ve yaratıcı topluluğun refahına odaklanıyor." açıklamasında bulundu. Grainge, sosyal müzikler üzerinden para kazanma yollarını ilerletirken sanatçılar ve söz yazarlarının çıkarlarını korumayı ve hayran etkileşimlerini artırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

TikTok CEO'su Shou Chew ise müziğin platformun önemli bir parçası olduğunu söyleyerek, UMG ile anlaşmaktan memnun olduklarını belirtti. Chew, UMG sanatçılarının tanıtımları ve değer yaratılması için birlikte çalışmaya kararlı olduklarını da ifade etti.

UMG daha önce şarkıların TikTok'ta kullanılmasını yasaklamıştı ancak gerek resmî gerek gayrıresmî şekillerde bu yasağı aşan pek çok sanatçı bulunuyordu. UMG, Billie Eilish, Drake, BTS, Lady Gaga, Taylor Swift, Kendrick Lamar gibi isimlerin haklarını elinde bulunduruyor. TikTok ile UMG arasındaki anlaşmanın detayları ise açıklanmadı.