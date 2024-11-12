Cadillac’ın Yeni Elektrikli SUV’si Vistiq, 615 Beygir Gücüyle Piyasaya İddialı Bir Giriş Yaptı!

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Cadillac, 2026 model Vistiq elektrikli SUV’sini tanıttı. Yeni model, gelişmiş şarj özellikleri ile geliyor.

Cadillac, 2026 model Vistiq elektrikli SUV modelini tanıttı. Cadillac, elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirecek nitelikte olan bu yeni modelini duyurdu.

Vistiq, Cadillac’ın Lyriq ve Escalade IQ gibi diğer elektrikli araç modelleriyle birlikte markanın elektrikli araç serisini genişletecek.

Yeni Cadillac Vistiq özellikleri

cadillac vistiq elektrikli suv

Araç, üç sıralı bir SUV olarak 615 beygir gücü ve 650 pound-feet tork sunuyor. 102 kWh batarya kapasitesine sahip olan Vistiq, 2024 yılı başlarında GM’nin Tennessee'deki Spring Hill tesisinde üretime girecek. Escalade IQ modeline kıyasla daha uygun fiyatlı ve performans açısından farklı bir seçenek olarak konumlanacak.

cadillac vistiq elektrikli suv modeli

Yeni model gelişmiş şarj özellikleri, bidirectional şarj desteği ve Android tabanlı bir bilgi-eğlence sistemiyle donatıldı. Ayrıca 240V şarj cihazlarıyla hızlı şarj imkanı ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor. 78.790 dolarlık başlangıç fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.
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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/11/12/24293786/cadillac-vistiq-ev-suv-price-range-specs-gm
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