Amerikan başkanlarını bir kale gibi koruyan ve CIA tarafından Canavar (The Beast) olarak tanıtılan Cadillac One, gözleri üzerine çekmeyi başarmış durumda. İnanılmaz savunma sistemleriyle donatılmış olan bu zırhlı aracı gelin hep beraber inceleyelim.

Aracın her bir parçası saldırı veya protesto anında gerçekleşebilecek tehlikeleri engellemek amacıyla geliştirilmiş savunma mekanizmalarıyla donatılmış. ABD başkanları 12 adet Cadillac One aracına sahip ve bunlar birbirinin aynısı. Başkan nereye seyahat ediyorsa bir tanesi oraya gönderiliyor.

Üretimi vergiler dahil yaklaşık 13 milyon dolar değerinde olan bu büyük ve geniş zırhlı araç hakkında ulaşılabilen bilgiler güvenlik amacıyla çok kısıtlı. Kamuoyuyla paylaşılan bilgiler ışığında Cadillac One zırhlı aracını sizler için inceledik.

Amerikan başkanlarının zırhlı araç serüveni nasıl başladı?

Amerika'nın kuruluşundan uzun yıllar sonrasına kadar başkanlık arabası yoktu. Peki nasıl ulaşım sağlanıyordu derseniz, tabii ki at arabalarıyla... Amerika'nın 25. başkanı olan William Mckinley makam arabasına sahip olan ilk başkan oldu. Daha sonra Amerika'nın 27. başkanı olan William Howard Taft dönemine gelindiğinde ise makam arabası sayısı dörde yükseldi. Bunlar, Lincoln Continental Limousine üstü açık olan araç modellerindendi.

Hepimizin bildiği gibi John F. Kennedy bu üstü açık araç modelinde suikaste uğramıştı. Bu olaydan sonra görüldüki bu modeller ciddi güvenlik zafiyeti vermekteydi. Bu önemli detay dikkate alınarak Lincoln Continental modeli kapalı ve zırhlı hâle dönüştürüldü.

Daha sonra Cadillac One zırhlı araç modelleri tasarlanmaya başlandı. Günümüze kadar birçok Cadillac One zırhlı aracı üretildi. En gözde zırhlı araç modeli olmayı başaran Cadillac One dikkat çeken özelliklerini beraber inceleyelim.

Cadillac One diğer adıyla The Beast (Canavar) inanılmaz özellikleri:

Ağırlığı sır gibi saklanıyor.

Boeing 757 uçaklarının kapısı kadar ağır bir kapısı var.

Özel eğitimli makam şoförü aracı kullanabiliyor.

Kan torbaları ve acil müdahale malzemeleriyle donatılmış.

Savunma mekanizmaları güvenli kaçış imkânı sunuyor.

Patlasa bile yola devam edebilen lastikleri var.

Araçta sadece sürücü camı açılıyor.

Motoru kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı donatılmış.

Zırhlı bir gövde ve mekanik sisteme sahip.

Mermiyi paramparça edebilen lamine camlara sahip.

Sır gibi saklanan ağırlığı

Seramik, titanyum ve çelikten bir zırhla kaplı olan Cadillac One tahmin edebileceğiniz üzere oldukça ağır bir araç. Bir kale gibi korunaklı olan bu aracın ağırlığı net olarak bilinmiyor.

Şekline baktığımız zaman bir sedan araç olarak görebiliriz. Yine de yaklaşık olarak 10 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Araç, yakıt verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanmadığı için oldukça hantal hareket ediyor.

Aracın kapıları ise oldukça dikkat çekici. Standart bir kapı kolu yok ve acil bir durumda hızlıca açılabilmesi için benzersiz kollar bulunuyor. Kapılar 20,3 cm kalınlığında olup Boeing 757 kapısı kadar ağır bir zırhlı yapıya sahip. Bu özelliği aracın daha yavaş hareket etmesine sebep oluyor.

Özel olarak eğitilen makam şoförü

Cadillac One aracını CIA tarafından kapsamlı bir eğitimden geçen makam şoförü kullanıyor. Araç, kan torbaları ve acil müdahale malzemeleriyle donatılmış. Başkanın yaralanması durumda bu malzemeleri kullanabilmesi için ilk yardım eğitimi veriliyor.

Aracın ağır ve hantal olması nedeniyle tümsekli yollardan dikkatli geçilmesi gerekli. Aynı zamanda efsanevi dönüş olan ve ay ışığının dönüşü olarak bilinen J dönüşü gibi ileri sürüş tekniklerini öğrenmiş olması gerekiyor. Kısacası, makam şoförü kaçış gerektiren bir anda hızlı refleks gösterebiliyor olmalı.

Güçlü savunma sistemiyle başkanı saldırılardan koruyor.

Her parça saldırı anında kendi savunma sistemini devreye sokuyor. Öncelikle lastikleri delinmeye karşı oldukça dayanıklıdır. Kevlar ile güçlendirildikleri için patlasa bile çelik jantları üzerinde yoluna devam edebiliyor.

Aracın altındaki çelik plakanın 12,7 cm kadar olduğu tahmin ediliyor. Böylelikle herhangi bir bomba yolculara zarar veremiyor.

Herhangi bir protesto ya da saldırı anında araç sis yayarak kendini koruyor. Peki bu durumda yoluna nasıl devam edebiliyor derseniz, araç tamponundaki gece görüş sistemiyle etrafındakileri takip edebilme özelliğine sahip.

Aynı zamanda başkanı her çeşit kimyasal gazlara karşı koruyan ana kabini var. Ana kabin kapandığında herhangi bir kimyasalın içeri ulaşması imkansız hâle geliyor. Hatta bununla beraber, kabin içine temiz hava üreten bir filtreleme sistemi de mevcut.

Güvenli mekanik sisteme sahip.

Mekanik parçalar yaşanabilecek her duruma göre özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş. Aracın ağırlığını en aza indirebilmek için süspansiyonlar ve disk frenlerle donatılmış.

Yangın tehlikesine karşı daha geç tutuşmasıyla bilinen dizel yakıt ve 8,1 litrelik bir V8 motor kullanılıyor. Aynı zamanda 160 km/s hızını aşabilecek şekilde tasarlanmış.

Cadillac One yakıt deposu yarış arabalarının teknolojisiyle geliştirilmiş. Mermileri uzaklaştırmak için zırhla kaplanmış ve depo astarı ise özel bir köpükle doldurulmuş. Böylece çarpma anında yakıt deposunun patlamasına engel olarak yangınları önlüyor. Ayrıca sızan yakıtları emen ve oluşabilecek delikleri kapatacak şekilde tasarlanmış özel kauçuk katman kullanılıyor.

Aracın, 13 cm kalınlığında olan pencereleri bombalara karşı fazlasıyla dayanıklı. Fakat sadece bir tane penceresi açılıyor, o da sürücünün bulunduğu penceredir. İlginç olan bu pencere bile kısıtlı şekilde açılmasıdır. Amacı ise sadece dışardaki gizli servis ajanlarıyla konuşabilmektir.

Pencere camlarının özelliği ise lamineden üretilmiş olması. Bu sayede mermi ve camı birlikte paramparça ederek içerdekilere zarar gelmesini engelliyor. Ayrıca bu camlar özel bir filtreye sahip. Başkan dışarıyı rahatça görebiliyorken, dışardakiler içeriyi göremiyor.

Herkesin merak ettiği Cadillac One zırhlı aracıyla ilgili paylaşılan sınırlı bilgiler şimdilik bu kadar. Son teknoloji savunma sistemleriyle geliştirilmiş bu güvenli araç hakkındaki yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

