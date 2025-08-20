Activision, Call of Duty: Black Ops 7'nin açık beta sürüm tarihini resmen açıkladı. Oyunu ön sipariş kapsamında satın alan oyuncular, Call of Duty: Black Ops 7'ye erken erişim imkânı yakalamış olacaklar.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Activision, son dönemlerde Call of Duty: Black Ops 7 ile gündemde. Dün gerçekleştirilen Gamescom etkinliğinde yapılan resmî açıklamaya göre 14 Kasım'da piyasaya sürülecek Call of Duty Black Ops 7, oyuncuların büyük ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Şimdiyse büyük bir heyecanla beklenen oyunla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Activision, Call of Duty: Black Ops 7'nin açık beta testlerinin ne zaman başlayacağını resmen açıkladı. Oyunseverler, açık beta test süreci kapsamında Call of Duty: Black Ops 7'nin neler sunduğunu erkenden öğrenme fırsatı yakalamış olacaklar.

Call of Duty: Black Ops 7 açık beta ne zaman?

Call of Duty: Black Ops 7'nin Xbox mağaza sayfasında yer alan bilgiye göre açık beta sürüm testleri, Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için 2 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Diğer oyuncular ise 5 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Call of Duty: Black Ops 7'ye erişim imkânı yakalayacaklar. Activision, açık beta sürümün kaç gün boyunca erişime açık olacağına ilişkin herhangi bir şey söylemedi.

Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihine ilişkin detaylı bilgi için:

Tahmin edebileceğiniz üzere açık beta sürüm, tüm oyunculara sunulmayacak. Bu sürece dahil olmak isteyen oyuncuların, Call of Duty: Black Ops 7'yi ön sipariş kapsamında satın almış olmaları gerekecek. Oyunun test sürümü, Xbox'a ek olarak PlayStation ve PC'de de deneyimlenebilecek. Activision, oyunculardan aldığı geri bildirimler doğrultusunda son çalışmaları yapacak ve bir sonraki ay da oyunu resmen yayımlamış olacak.

Peki Call of Duty: Black Ops 7'nin Türkiye fiyatı ne kadar olacak?