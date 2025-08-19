Yılın merakla beklenen oyunlarından Call of Duty: Black Ops 7, Gamescom öncesinde ön siparişe açıldı. İşte oyunun Türkiye fiyatları!

Yılın merakla beklenen oyunları arasında başı çeken Call of Duty: Black Ops 7, an itibarıyla Gamescom öncesi ön siparişe açıldı. Türkiye fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten.

Bu yıl çevrim içi FPS oyunlarında rekabet yine Battlefield ile Call of Duty arasında sürmeye devam ediyor. Son aylarda özellikle de Beta süreciyle ortalığı kasıp kavuran Battlefield 6'nın ardından artık sahne Call of Duty: Black Ops 7'nin olmak üzere.

Call of Duty: Black Ops 7 ön sipariş fiyatı

Sürüm PlayStation Store Xbox Store Call of Duty: Black Ops 7 Standart Edition 3.199 TL 3.199 TL Call of Duty: Black Ops 7 Vault Edition 4.399 TL 4.399 TL

Bugün gerçekleşecek Gamescom etkinliği öncesinde ön siparişe açılan Call of Duty: Black Ops 7'nin Standart sürümünün PlayStation Store ve Xbox Store'da listelenen fiyatı 3.199 TL olarak belirlenmiş durumda.

PC tarafında ise Steam'de oyun hâlâ ön siparişe açılmış değil fakat Gamescom'da oyuna dair yeni birçok detay gösterilmesi bekleniyor ve etkinlik sonuna kadar oyunun Steam'de de ön siparişe açılması bekleniyor.

Peki siz bu fiyatlardan Call of Duty: Black Ops 7'yi almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizmle paylaşabilirsiniz.