En çok oynanan FPS oyunlarından Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihi sızdırıldı. Merakla beklenen oyun görünüşe göre Battlefield 6'dan daha sonra çıkacak.

Güvenilir sızıntı kaynağı billbil-kun, Call of Duty: Black Ops 7’nin 14 Kasım’da çıkacağını duyurdu. Ayrıca billbil-kun’a göre oyunun Nintendo Switch 2 versiyonu olmayacak. Activision Blizzard’ın daha sonra bu konsola bir uyarlama yapıp yapmayacağı ise belirsiz.

Çıkış tarihi gelişmesi elbet önemli ama Nintendo Switch 2 gelişmesi de sektörel bazda önem taşıyor çünkü Microsoft, Şubat 2023’te Activision Blizzard’ı satın alma sürecindeyken Nintendo ile 10 yıllık bir anlaşma yapmış ve Call of Duty oyunlarını Switch’e getireceğini açıklamıştı. Buna rağmen bugüne kadar hiçbir CoD oyunu Nintendo konsollarında çıkmadı.

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım'da geliyor

Nintendo Switch 2, PS4 ve Xbox One’dan güçlü olsa da görünüşe göre teknik ya da başka engeller hâlâ var ve konuya dair açıklama yapılmış değil. Yine de bazı sızıntılar, Activision'ın ilerleyen dönemde yeni oyunu Nintendo Switch 2'ye getireceğini iddia ediyor.

Şu anki bilgileri toparlamak gerekirse Call of Duty: Black Ops 7, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series S|X için hem dijital hem de kutulu olarak 79,99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Ön siparişler 20 Ağustos’ta Geoff Keighley’nin Gamescom Opening Night Live etkinliğinin hemen ardından başlayacak.