Call of Duty: Black Ops 7'de Yer Alacak Modların Tüm Haritaları Tanıtıldı [Video]

Call of Duty: Black Ops 7'de yer alacak oyun modlarını ele alan yeni tanıtımlarda oyunda saatlerimizi geçireceğimiz haritalar da tanıtıldı.

Activision, merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 7 için düzenlediği “Call of Duty Next” etkinliğiyle oyuna dair yepyeni detaylar paylaştı. 14 Kasım’da çıkacak oyun için 2 Ekim’de başlayan erken erişim betasıyla birlikte altı farklı 6v6 harita, yeni silahlar ve özel modlar oyuncuların deneyimine açılıyor. Tokyo’nun merkezinden Alaska’ya kadar uzanan farklı atmosferlerde geçen haritalar, seriye hem nostaljik dokunuşlar hem de yepyeni deneyimler katacak.

Etkinlikte duyurulan 18 lansman haritasına ek olarak, sezon güncellemeleriyle ikonik Nuketown 2025 ve daha fazlası da oyuna eklenecek. Silah tarafında ise 16 yeni seçenek, prestij eklentiler ve cıvıl cıvıl kamuflajlarla özelleştirme seçenekleri bir hayli zengin. Ayrıca rekabetin zirveye çıkacağı yeni Overload modu da oyuncuları nefes kesen 6v6 mücadelelere davet ediyor.

Zombi modunun yanı sıra yeni Warzone haritası da tanıtıldı

Hayranların vazgeçilmezi Zombi modu da bu kez çok daha korkutucu bir atmosferle geliyor. “Ashes of the Damned” adlı yeni harita, Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesinden esinlenerek karanlık bir evren yaratmayı amaçlıyor. Yıkılmış şehirler, trajik olayların yaşandığı mekânlar ve sınırsız zombiler, oyuncuların üzerine dalga dalga saldıracak. Oyunun özel aracı Tessie ise hem hayatta kalma hem de zombileri parçalama konusunda en büyük yardımcınız olacak.

Warzone tarafında ise Haven’s Hollow adlı yeni Resurgence haritası duyuruldu. Appalachian dağlarının gölgesinde, sonbahar dokusuyla süslenmiş kasaba; tren istasyonu, kömür deposu ve nehir teknesi gibi 9 farklı bölgeye ev sahipliği yapıyor. Bu harita, özellikle zombi hayranlarının aşina olduğu Liberty Falls’un salgın öncesi hâlini keşfetme şansı sunacak. Sezon 1’le birlikte oyuna eklenecek Haven’s Hollow, hem Warzone hem de Zombi modu için heyecanı taze tutacak.

Peki siz bu yıl Call of Duty: Black Ops 7'yi oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.