Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Call of Duty: Black Ops 7'de Yer Alacak Modların Tüm Haritaları Tanıtıldı [Video]

Call of Duty: Black Ops 7'de yer alacak oyun modlarını ele alan yeni tanıtımlarda oyunda saatlerimizi geçireceğimiz haritalar da tanıtıldı.

Call of Duty: Black Ops 7'de Yer Alacak Modların Tüm Haritaları Tanıtıldı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Activision, merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 7 için düzenlediği “Call of Duty Next” etkinliğiyle oyuna dair yepyeni detaylar paylaştı. 14 Kasım’da çıkacak oyun için 2 Ekim’de başlayan erken erişim betasıyla birlikte altı farklı 6v6 harita, yeni silahlar ve özel modlar oyuncuların deneyimine açılıyor. Tokyo’nun merkezinden Alaska’ya kadar uzanan farklı atmosferlerde geçen haritalar, seriye hem nostaljik dokunuşlar hem de yepyeni deneyimler katacak.

Etkinlikte duyurulan 18 lansman haritasına ek olarak, sezon güncellemeleriyle ikonik Nuketown 2025 ve daha fazlası da oyuna eklenecek. Silah tarafında ise 16 yeni seçenek, prestij eklentiler ve cıvıl cıvıl kamuflajlarla özelleştirme seçenekleri bir hayli zengin. Ayrıca rekabetin zirveye çıkacağı yeni Overload modu da oyuncuları nefes kesen 6v6 mücadelelere davet ediyor.

Zombi modunun yanı sıra yeni Warzone haritası da tanıtıldı

Hayranların vazgeçilmezi Zombi modu da bu kez çok daha korkutucu bir atmosferle geliyor. “Ashes of the Damned” adlı yeni harita, Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesinden esinlenerek karanlık bir evren yaratmayı amaçlıyor. Yıkılmış şehirler, trajik olayların yaşandığı mekânlar ve sınırsız zombiler, oyuncuların üzerine dalga dalga saldıracak. Oyunun özel aracı Tessie ise hem hayatta kalma hem de zombileri parçalama konusunda en büyük yardımcınız olacak.

Warzone tarafında ise Haven’s Hollow adlı yeni Resurgence haritası duyuruldu. Appalachian dağlarının gölgesinde, sonbahar dokusuyla süslenmiş kasaba; tren istasyonu, kömür deposu ve nehir teknesi gibi 9 farklı bölgeye ev sahipliği yapıyor. Bu harita, özellikle zombi hayranlarının aşina olduğu Liberty Falls’un salgın öncesi hâlini keşfetme şansı sunacak. Sezon 1’le birlikte oyuna eklenecek Haven’s Hollow, hem Warzone hem de Zombi modu için heyecanı taze tutacak.

Serinin En İyisi Olmaya Aday: İşte Call of Duty: Black Ops 7 Fiyatı, Sistem Gereksinimleri ve Oyuna Dair Her Şey Serinin En İyisi Olmaya Aday: İşte Call of Duty: Black Ops 7 Fiyatı, Sistem Gereksinimleri ve Oyuna Dair Her Şey
Call of Duty: Black Ops 7 Yeni Oynanış Videosunu Yayımladı [Video] Call of Duty: Black Ops 7 Yeni Oynanış Videosunu Yayımladı [Video]

Peki siz bu yıl Call of Duty: Black Ops 7'yi oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Call Of Duty

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Maliyenin Yapay Zekâsı KURGAN Piyasayı Altüst Etti: İşte Yaşananlar

Maliyenin Yapay Zekâsı KURGAN Piyasayı Altüst Etti: İşte Yaşananlar

Google Haritalar, Bir Yere Ne Kadar Sürede Varabileceğinizi Nasıl Hesaplıyor?

Google Haritalar, Bir Yere Ne Kadar Sürede Varabileceğinizi Nasıl Hesaplıyor?

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim