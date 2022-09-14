Activision Sunucuları Bir Saldırı Sonucu Çöktü!

Activision, bugün uğradığı bir saldırı sonucunda sunucularının çöktüğünü duyurdu. Saldırı, birçok oyuncunun Call of Duty, World of Warcraft ve Overwatch gibi oyunlara saatlerce erişememesine neden oldu.

Geçtiğimiz aylarda Microsoft tarafından satın alınacağı açıklanan Activision Blizzard; Call of Duty, World of Warcraft ve daha birçok dünya çapında popüler oyunu bünyesinde bulunduruyor ve milyonlarca oyunsevere hizmet veriyor. Ancak bugün gelen haberler, şirketin sunucularında problem yaşadığını ortaya koydu.

Bugün birçok oyuncu, yaptığı paylaşımlar ile Battle.net servisine giriş yapmakta zorlandığını bildirdi. Ayrıca Downdetector üzerinden yapılan incelemeler, birçok ülkede sorunların rapor edildiğini gösterdi. Dev şirket de bu sabah yaptığı açıklamalar ile sorunu kabul etti.

Bir saldırı sonucu sunuculara saatlerce bağlanılamadı

Oyuncuların şikâyetlerinin ardından yaşanan bir DDOS saldırısı sonucu sunucularının çöktüğü ortaya çıktı. Bu sorun, kullanıcıların Call of Duty, World of Warcraft ve Overwatch gibi popüler oyunlara erişmesini engelledi. Ayrıca saldırının, Hearthstone ve Diablo: Immortal oyunlarını da etkilediği belirtildi.

Şirketin, “Oyunlarımıza erişimi etkileyen bir DDOS saldırısını aktif olarak incelemeye devam ediyoruz” açıklamalarının ardından sunuculara saatlerce bağlanılamadı ve oyuncuların erişiminde sorun yaşandı. Neyse ki sorun, tespit edilmesinden yaklaşık üç buçuk saat sonra çözüldü. Blizzard, bu haberi Twitter üzerinden “İncelediğimiz saldırılar sona erdi” ifadeleriyle duyurdu. Saldırıyı kimin düzenlediği veya neden yapıldığı ile ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Yakın zamanda çıkışını yapacak Modern Warfare 2 son zamanların gündeminden düşmeyen dev şirket, önümüzdeki aylarda Warzone 2 ve Overwatch 2 gibi yapımları da piyasaya sürmeyi planlıyor. Ek olarak, Activision Blizzard’ın yarın Call of Duty oyunlarıyla ilgili yeni bilgiler içerecek bir etkinlik düzenleyeceğini de eklemeden geçmeyelim.