Call of Duty: Mobile'a Ramazan Ayı Temalı Ekipmanlar Geldi

Son dönemlerin en popüler mobil oyunlarından Call of Duty: Mobile, Ramazan ayına özel bir etkinlik başlattı. Başlatılan etkinlik, oyuna Ramazan ayı temalı yeni ekipmanlar getirdi. Etkinlik kapsamında getirilen ekipmanlar, Call of Duty: Mobile'a retro bir hava katacak.

Akıllı telefon sektörünün gelişmesiyle birlikte mobil oyunlar, büyük bir önem kazandı. Oyun geliştiricileri, oyun konsolları ve bilgisayarlarda milyonlarca oyuncuyu kendisine bağımlı hale getiren dünyanın en popüler oyunlarının mobil sürümlerini geliştirerek, bu oyunları akıllı telefonlara da sundular. Son dönemlerdeki en popüler mobil oyunlardan bir tanesi ise hiç şüphesiz Call of Duty: Mobile'dı ve şimdi bu oyun, Ramazan ayına özel bir etkinlik başlattı.

Call of Duty: Mobile'ın Ramazan ayına özel olarak başlatmış olduğu etkinlik, "Crescent Moon" (hilal) olarak isimlendirilen bir temayla hazırlanmış çeşitli ekipmanları içeriyor. Bu özel ekipmanlar, genel görünüşleri itibarıyla Ramazan'ın tüm detayları bünyesinde barındırırken oyuna retro bir hava kazandırıyor. Böylelikle Call of Duty: Mobile, oyunseverlere benzersiz bir deneyim sunmuş olacak.

Call of Duty: Mobile'a eklenecek Ramazan'a özel ekipmanlardan bir tanesi

Call of Duty: Mobile'ın 21 Nisan itibarıyla başlatmış olduğu Ramazan etkinliği kapsamında oyunseverler, Crescent Moon temalı paraşüt, el bombası, RUS-79U silahı için özel bir kaplama, flaş bombası, uçuş takımı ve sırt çantası gibi ekipmanlara sahip olma imkanı yakalayacaklar. Call of Duty: Mobile için başlatılan etkinlik, oyunseverlerin her zamankinden daha farklı bir Call of Duty: Mobile deneyimi yaşamalarını sağlamış olacak.

Konuya ilişkin olarak Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer tarafından bazı açıklamalar yapıldı. Plummer, oyuna gelen heyecan verici yeni içeriklerin, Ramazan kutlamalarına katılmak için etkileyici olduğunu söyleyerek oyuncuların Ramazan heyecanını Call of Duty: Mobile üzerinden paylaşmalarının da kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında oyuna eklenen diğer ekipmanlar

