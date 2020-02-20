CoD: Modern Warfare'ın Battle Royal Haritası Ortaya Çıktı

Call of Duty: Modern Warfare'e battle royal modunun geleceği biliniyor. Oldukça yüksek sayıda oyuncuyu ağırlayacağı belirtilen Call of Duty: Warzone adlı modun devasa haritası sızdırıldı.

Call of Duty: Modern Warfare'a battle royal modu geleceği, 2. Sezon içerik güncellemesinde ortaya çıkan ipuçları ile neredeyse kesinleşmişti. Call of Duty: Warzone olarak adlandırılan moddan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez, battle royal modunun devasa haritası ortaya çıktı.

Son bilgiler, Call of Duty: Modern Warfare'ın battle royal modunun tek maçta 200 oyuncuya kadar destekleyeceğini öne sürüyordu. Infinity Ward ve Activision, bu kadar fazla sayıda oyuncuyu bir araya getirebilmek amacıyla, içinde oyundaki çok oyunculu haritaların da yer alacağı, oldukça büyük bir battle royal haritası tasarlıyor gibi görünüyor.

Infinity Ward veya Activision, haritanın gerçek olduğunu henüz doğrulamadı ancak ortaya çıkan harita önceki sızıntılarla aynı çizgide. Call of Duty: Warzone'un haritasının boyutunun 9 kilometre kare olduğu belirtiliyor. Karşılaştırma yapabilmeniz açısından, Blackout haritasının sadece 2,6 kilometre kare olduğunu söyleyelim.

Call of Duty: Warzone'un haritasında suyun yer aldığı bölgeler çok kısıtlı. Bazı nehirler var ancak büyük bir göl veya ulaşımı kolaylaştıracak bir kıyı şeridi yok. Bununla birlikte, haritanın boyutu göz önüne alındığında, araçlar kesinlikle metanın önemli bir parçası olacak.

Call of Duty: Warzone'un 200 oyuncuyu bir araya getirmesinin maç sürelerini uzatacağı düşünülse de, haritanın boyutu PUBG'nin Erangel ve Sanhok haritalarına göre çok daha küçük. Modda sürekli olarak çatışmalarla kaotik bir ortam olacak ve oyunculara tempolu bir deneyim sunulacak gibi görünüyor.

Call of Duty: Modern Warfare, Sezon 2 güncellemesiyle oyuna birçok yenilik aldı ve bunlardan birinin de Warzone olduğu düşünülüyor. Infinity Ward ve Activision, yakında Warzone modunu daha detaylı olarak tanıtabilir.