Call of Duty: Modern Warfare'ın Mara'sı, Çalıntı Çıktı

Call of Duty: Modern Warfare'ın birinci sezonunda oyuna dahil olan Mara isimli operatör, bir davaya konu oldu. Clayton Haugen isimli yazar, bu karakterin aslında kendi eserlerindeki Cade Janus olduğunu, Activision'ın hem karakteri canlandıran Alex Zedra'yı hem de Zedra'yı Janus yapan makyaj ekibi çaldığını söylüyor.

ABD merkezli video oyun geliştiricisi Activision, 2019 yılında yayınladığı Call of Duty: Modern Warfare'da "Mara" isimli bir kadın operatör kullanmıştı. Pek çok oyuncu tarafından da tercih edilen bu operatör, şimdilerdeyse bir davanın öznesi konumunda. Clayton Haugen isimli bir yazar ve fotoğrafçı, Mara'nın kendine ait olan November Renaissance isimli hikayesinden alındığını, karakterin hikayedeki isminin ise Cade Janus olduğunu iddia ediyor.

Yaşamını Teksas'ta sürdürmekte olan Haugen, salı günü dilekçe vererek mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesine Call of Duty: Modern Warfare'ın yayıncısı Activision ile geliştirici ekip Infinity Ward'ın ismini dahil eden adam, oyun şirketinin kendine ait olan telif haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Yazarın başka bir iddiasına göre ise Activision, Haugen ile Mara'ya hayat veren Alex Zedra'nın anlaşması olmasına rağmen Alex Zedra'yı kendi safına geçirmiş.

"Zedra ile 2017 yılında, Cade Janus karakteri için anlaştık"

Yaşanan olayla ilgili daha ilginç iddialar da mevcut. Clayton Haugen'ın avukatları, Actvision'ın tek yaptığı şeyin Alex Zedra'yı çalmak olmadığını, bu kadını Cade Janus haline getirecek olan makyaj ekibini de yazarın elinden aldığını ifade ediyorlar. Şirket, tüm bunlardan sonra da makyaj ekibine bir talimat vermiş ve Alex Zedra'nın, aslında Haugen'a ait olan Cade Janus Photographs eserindeki haline çevirmesini istemiş. Öyle ki oyundaki Mara ile Cade Janus'un saçı bile tıpatıp aynıymış. Yazar, Activision'ın makyaj ekibiyle anlaşırken ifşa olmamak için özel bir sözleşme imzalattığını da beyan ediyor.

Cade Janus'un Mara'ya dönüşümü şöyle olmuş

Clayton Haugen, iddialarını desteklemek için geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Mahkemeye sunduğu deliller arasında bazı görsellere de yer veren Haugen, Cade Janus karakterinin nasıl Mara haline geldiğini gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse iki karakter arasında benzerlikten çok daha fazlasının olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır.

Mara, Call of Duty: Modern Warfare'ın birinci sezonunda oyuna dahil oldu. Oyuncular, bu operatörün kilidini açabilmek için 10 dolar civarında ödeme yaptılar. Bununla birlikte özel skinlere de sahip olan Mara, bu skinler sayesinde de Activision'a güzel paralar kazandırdı. Şimdiyse bir yazar, bu karakterin esas sahibinin kendisi olduğunu ileri sürerek, hakkını talep ediyor. Akıllardaki tek soru ise "Bugüne kadar neredeydin?"