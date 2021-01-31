Call of Duty: Warzone'daki "Stim Glitch" Yine Çözülemedi

Raven Software, Call of Duty: Warzone oyuncularının karşılaşmaktan sıkıldığı "Stim Glitch" sorunu için yeni bir yama yayınladı. Ancak stüdyonun bu seferki yaklaşımı öncekilere göre biraz daha farklı oldu.

Call of Duty: Warzone oyuncularını tabiri caizse canından bezdiren, "Stim Glitch" olarak geçen bir hata bulunuyor. Bu hatadan yararlanan oyunculara sınırsız Stim (Can doldurma aleti) veren açık, geliştirici stüdyonun başına bela oldu diyebiliriz çünkü ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın bir şekilde bu hata düzeltilemiyor.

Warzone'un Infinity Ward ile birlikte geliştirici stüdyolarından bir tanesi olan Raven Software, daha önce bu hata için birçok kez güncelleme yayınlamış ancak kurtulamamıştı. Tam yayınlanan son güncelleme Stim Glitch sorununun tabutuna son çiviyi çaktı derken bu hatanın halen var olduğuyla ilgili raporlar ortaya çıkmaya başladı. Ancak bu seferki durum biraz daha farklı gibi.

Call of Duty: Warzone'daki Stim Glitch tekrar ortaya çıktı

Daha önce bu hatadan faydalanmak için oyun içerisinde tuhaf şeyler yapmak gerekiyordu. Son seferkinde el bombasını pişirip (el bombasını pişirmek: bombanın pimini çekip bir süre bekleyerek bombanın patlama süresini kısaltmak) silahlarınıza atmanız gerekiyordu. Bu sayede sonsuz stim elde ediliyor ve çıkan gazın içerisinde bekleyerek oyunu tamamlayabiliyordunuz. Tabii bu da diğer oyuncuların sinirlerini bir hayli bozuyordu.

The Gamer'da yer alan habere göre Raven Software, en sonunda Stim Glitch'e bir çözüm getirdi ve bunu, oyuncuların kendilerini sonsuza kadar iyileştirmesine izin vererek yaptı. Ancak bunun için bir hayli oyun içi paraya ihtiyaç duyuluyor ve oyuncular da bunun için mühimmat "farming"i yapıyor.

ModernWarzone isimli bağımsız bir Twitter hesabı, el bombası pişirme yönteminin halen kullanıldığını ve Raven Software'in yayınladığı yamanın yine işe yaramadığını belirtti. Oyuncular, bu sorunun giderilmesi için Stim'lerin oyundan tamamen kaldırılmasını istiyor.