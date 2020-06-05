NBA 2K20, “I Can’t Breathe” Yazılı T-Shirtler Veriyor

Büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan NBA 2K20, oyuncularına 3 farklı t-shirt dağıtmaya başladı. Bu t-shirtlerde; “Black Lives Matter”, “I Can’t Breathe” ve “Say Their Names” yazıyor. T-shirtler, ABD’deki ırkçılığa karşı düzenlenen protestolara destek vermek için ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Take Two tarafından geliştirilen basketbol oyunu NBA 2K20, ABD’de polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd’un anısına oyun içinde özel tişörtler dağıtmaya başladı. Bu tişörtler, oyundaki herkese ücretsiz olarak veriliyor.

Aynı zamanda NBA 2K20, GTA Online, Red Dead Online gibi popüler online oyunlar, ırkçılığa ve ayrımcılığa dikkat çekmek ve George Floyd’u anmak için dün akşam saat 21.00 - 23.00 saatleri arasında sunucularını kapattı. Ayrıca NBA 2K20’de pek çok oyuncu toplanarak, üstlerinde oyunun dağıttığı tişörtlerle protestolar düzenledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok kişi evlerine kapanmış, sosyalleşme alanları olarak oyunları kullanmaya başlamışlardı. NBA 2K20’nin düzenlediği etkinlik de bir nevi bu durumun bir sonucu. NBA’deki oyuncuların büyük bir kısmının siyahi oyunculardan oluştuğu düşünülürse oyunun ırkçılığa karşı tutumunu çok daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz.

ABD’de neler yaşanmıştı?

ABD’de pek çok şehirde sokağa çıkma yasağına neden olan protestolar, bir polisin George Floyd isimli siyahi bir insanı öldürmesiyle başladı. Dizini siyahi adamın boynuna bastıran ABD’li polis, Floyd’un “nefes alamıyorum” şekilde seslenmesine rağmen eylemini sürdürmeye devam etmişti. Bu olayın ardından Floyd hayatını kaybetmiş, polis ise beklenen cezayı almamıştı.

Bu noktadan sonra polislerin kendilerine ayrımcılık yaparak daha sert davrandığını söyleyen siyahi insanlar, ABD genelinde geniş çaplı protestolara başlamıştı. Şuan hala devam eden protestolarda bazı provokatörler ülke genelinde Apple gibi mağazaları yağmalarken, gerçekte istenilen şey insanların rengine, dinine veya farklılıklarına bakılmaksızın eşit şekilde davranılması.