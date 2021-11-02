Kasım ayında çıkış yapacak dev oyunlar arasında yer alan Call of Duty: Vanguard’ın sistem gereksinimleri, bir fragmanla birlikte açıklandı. Oyun, ortalama bir donanımdan en canavar donanıma kadar geniş bir yelpazeyi destekleyecek.

2021 yılında çıkış yapan en büyük oyunlar arasında yer alacak olan Call of Duty: Vanguard’a kavuşmamıza yalnızca 3 gün kaldı. Fakat bugüne kadar oyunun sistem gereksinimleri detaylı bir şekilde paylaşılmamıştı. Call of Duty serisinin internet sitesinde paylaşılan yeni blog yazısıyla birlikte oyundan yeni bir fragman paylaşıldı ve sistem gereksinimleri de açıklandı.

Oyunun geliştiricileri arasında yer alan Beenox tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, bugünlerde çıkış yapan neredeyse her oyunla benzerlik gösteriyor. Günümüz için ortalama denebilecek donanımlar oyunu en düşük ayarlarda açabilecekken, oyunun tadını çıkarmak isteyenlerin bir servet harcaması gerekiyor.

Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (en son güncellemeyle)

Windows 10 64-bit (en son güncellemeyle) İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470 Ekran kartı hafızası: 2 GB

2 GB Depolama: 36 GB (Yalnızca çok oyunculu ve Zombies modlarıyla)

36 GB (Yalnızca çok oyunculu ve Zombies modlarıyla) Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB’a kadar

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle)

Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle) İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X RAM: 12 GB

12 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580 Ekran kartı hafızası: 4 GB

4 GB Depolama: 61 GB

61 GB Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB’a kadar

Rekabetçi:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle)

Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle) İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 1800X RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti or AMD Radeon RX 5700XT

NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti or AMD Radeon RX 5700XT Ekran kartı hafızası: 8 GB

8 GB Depolama: 61 GB

61 GB Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB’a kadar

4K Ultra:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle)

Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle) İşlemci: Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 or AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 3080 or AMD Radeon RX 6800 XT Ekran kartı hafızası: 10 GB

10 GB Depolama: 61 GB

61 GB Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 64 GB’a kadar

5 Kasım'da çıkış yapacak Call of Duty: Vanguard'ın yeni fragmanı: