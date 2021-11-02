2021 yılında çıkış yapan en büyük oyunlar arasında yer alacak olan Call of Duty: Vanguard’a kavuşmamıza yalnızca 3 gün kaldı. Fakat bugüne kadar oyunun sistem gereksinimleri detaylı bir şekilde paylaşılmamıştı. Call of Duty serisinin internet sitesinde paylaşılan yeni blog yazısıyla birlikte oyundan yeni bir fragman paylaşıldı ve sistem gereksinimleri de açıklandı.
Oyunun geliştiricileri arasında yer alan Beenox tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, bugünlerde çıkış yapan neredeyse her oyunla benzerlik gösteriyor. Günümüz için ortalama denebilecek donanımlar oyunu en düşük ayarlarda açabilecekken, oyunun tadını çıkarmak isteyenlerin bir servet harcaması gerekiyor.
Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (en son güncellemeyle)
- İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470
- Ekran kartı hafızası: 2 GB
- Depolama: 36 GB (Yalnızca çok oyunculu ve Zombies modlarıyla)
- Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB’a kadar
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle)
- İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X
- RAM: 12 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580
- Ekran kartı hafızası: 4 GB
- Depolama: 61 GB
- Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB’a kadar
Rekabetçi:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle)
- İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 1800X
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti or AMD Radeon RX 5700XT
- Ekran kartı hafızası: 8 GB
- Depolama: 61 GB
- Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB’a kadar
4K Ultra:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle)
- İşlemci: Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 or AMD Radeon RX 6800 XT
- Ekran kartı hafızası: 10 GB
- Depolama: 61 GB
- Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 64 GB’a kadar
5 Kasım'da çıkış yapacak Call of Duty: Vanguard'ın yeni fragmanı: