Call of Duty: Warzone 4. Sezonda Yenilikle Gelecek

Geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone’a 4. sezonda yeni modlar ekleneceği konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de oyunun geliştiricileri eklenebilecek yeni özelliklerden sıkça bahsediyor.

Oyun severler tarafından uzun süredir merakla beklenen battle royale oyunu Call of Duty: Warzone, 10 Mart tarihinde piyasaya sürülmesinin ardından çok kısa süre içerisinde çok sayıda oyuncuya ulaşmayı başardı. Beklenenin dahi üzerinde gelişen bu ilginin ardından Call of Duty: Warzone geliştiricileri oyuna 4. Sezonda eklenebilecek başta yeni yamalar ve haritalar olmak üzere birtakım yeniliklerden bahsetmeye başladı.

Infinity Ward ve Raven Software ortaklığında piyasaya sürülen oyunu gün geçtikçe daha iyi hale getirmeye kararlı olan geliştiriciler 4. sezonun çok yakın olduğunu da bildirdi. Raven Software firmasının yaratıcı yönetmeni Amos Hodge yakın zamanda verdiği bir röportajda bazı detaylar verdi. Oyunda kullanılacak yeni oyuncu modları üzerinde sürekli şekilde çalıştıklarını söyleyen Hodge, bunun yanında oyuna eklenecek ve oyunu daha eğlenceli hale getirecek yeni öğelerin de olduğunu bildirdi.

Daha iyi bir oyun deneyimi için yenilikler yolda

Daha önceden sizlere bildirdiğimiz gibi Infinity Ward firmasından Taylor Kurosaki de oyuna Fortnite benzeri etkinlikler gelebileceğinin sinyallerini vermişti. Oyundaki dünyanın sürekli değişip evrimleşerek büyütüleceğinin ve gelecek yeniliklerin karakterlerle ilgili olacağının ipuçlarını paylaşan Kurosaki sürprizleri bozmamak için çok fazla detaya girmemeyi tercih etse de yapılan ve yakında tanıtılacak yeni çalışmaların oyunun hayranlarından tam not alacağından emin olduklarını vurgulamaktan çekinmemişti.

Tüm bu haberler için ilk yorumlarını yapan Call of Duty: Warzone oyuncuları durumdan ve yürütülen çalışmalardan şimdilik oldukça memnun görünüyor. Her ne kadar henüz yapılan resmi bir açıklama olmasa da oyun ve geliştirilmiş halde gelecek yeni sezonla ilgili planlamaların var olduğunu söyleyen oyun severler yenilikleri merakla beklediklerini iletiyor. Biz de durumu takip edip aldığımız yeni haberleri buradan sizlere duyurmaya devam edeceğiz.