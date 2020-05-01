CoD: Warzone'a Eklenen Yeni Eşya Kafaları Karıştırdı

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen hayatta kalma oyunu Call of Duty: Warzone'a eklenen yeni anahtar kartlar, pek çok oyuncunun kafasını karıştırdı. Şu anda oyunda tamamen işlevsiz gibi görünen gizemli anahtarların gelecek etkinlikte kullanılacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone, kısa sürede pek çok oyuncunun beğenisini kazanarak günümüzün en popüler hayatta kalma oyunlarından biri hâline geldi. Durum böyle olunca geliştirici ekip de oyuna sürekli yeni güncellemeler ekleyerek oyunculara daha fazla içerik sunmaya çalışıyor.

Call of Duty: Warzone, mart ayından beri yayınlanan bu güncellemelerle keşfedilecek birçok gizemi oyunculara sunuyor. Bunlar arasında kilitli sığınaklar ve oyun içi etkileşimde bulunabileceğiniz parola korumalı dizüstü bilgisayarlar yer alıyor. Son güncellemeyle birlikte oyuna eklenen gizemli anahtar kartlarsa oyuncuların kafasını bir hayli karıştırdı çünkü hiç kimse bu anahtarlarla ne yapması gerektiğini bilmiyor.

Ne işe yaradığı bilinmeyen anahtar kartlar, birçok oyuncunun kafasını karıştırdı:

Yeni anahtar kartların, oyunun devasa haritasına dağılmış yüksek seviyeli ganimet içeren turuncu kutularda bulunduğu söyleniyor. Yeni eşya, elde edilebilir bir öge olmasına rağmen bunun nerede kullanılacağı bilinmiyor. Durum böyle olunca kafası karışmış birçok oyuncu, çözümü Reddit gibi platformlarda aramaya başladı.

Forumlarda yeni anahtar kartların kullanımına dair birkaç farklı iddia bulunuyor. Bu iddialardan birine göre anahtar kartlar, kilitli sığınaklara girmek için kullanılacaktı ancak durum böyle görünmüyor. Buna ek olarak yeni eşyanın parolayla korunan dizüstü bilgisayarlarla da herhangi bir ilişkisi bulunmuyor.

Bu noktada anahtar kartların nerede kullanılacağını bir türlü bulamayan oyuncular, bu kartların herhangi bir işlevi varsa bunun henüz Infinity Ward tarafından etkinleştirilmediğini düşünmeye başladılar. Bazı oyuncularsa anahtarların henüz oyuna eklenmemiş yeni bir etkinlik için olduğunu ve nihayetinde kilitli sığınakları açmak için kullanılacağı konusunda ısrarcı.

Yeni anahtar kartların ne işe yaradığı şimdilik bilinmiyor fakat bu sorunun cevabını en az sizler kadar biz de merak ediyoruz. Peki, sizce bu gizemli anahtarların kullanım amacı ne olacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz.