Assos'taki Kazılarda Antik Tapınak Bulunduğu İddia Edildi

Assos Antik Kenti çevresinde yürütülen kaya ıslahı çalışmasında bir tapınak bulunduğu iddia edildi. Assos Dostları Grubu tapınağın akıbetinin bilinmediğini söylerken Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da bölgede incelemelerde bulunarak “Hassasiyetimiz üst noktada.” dedi.

Assos Antik Kenti çevresinde yapılan kaya ıslahı çalışma alanında bir tapınak olduğu iddiası ortaya atıldı. Assos Dostları Grubu tapınağın akıbetinin bilinmediğini söylerken Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Güneş Pehlivan ise sigorta şirketlerinin Assos Antik Liman'da bulunan işletmeleri sigortalamaktan kaçındıklarını ifade etti. Vali İlhami Aktaş da bölgede incelemelerde bulunarak “Hassasiyetimiz üst noktada” dedi.

Assos Antik Liman’ın üst tarafında bulunan kayaların ıslah edilmesine yönelik ihale 26 Mart'ta yapılmış, bölgedeki turizm işletmeleri de nisan ayı sonunda çalışmalar bitene kadar kapatılmıştı. “Kaya düşmesini engellemek” amacıyla başlatılan çalışmalar sırasında ortaya çıkan görüntüler, Assos Antik Kenti çevresinde “katliam” yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Tapınak bulunduğuna dair duyumlar alındı:

Gazete Duvar'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre bölgede büyük bir tahribat ve yıkım izlenimi oluştuğunu açıklayan Assos Dostları Grubu başka bir iddiayı daha gündeme getirdi. Assos Dostları Grubu, bölgedeki kazılarda bir tapınak bulunduğuna dair duyum aldıklarını da açıkladı.

Grubun açıklaması şöyle: "Şifahen öğrenilen bilgilere göre, söz konusu kazılar sırasında alanda bir tapınağa rastlandığı ve kazı güzergahının bu nedenle değiştirildiği ancak tapınağın akıbetinin bilinmediği anlaşılmaktadır."

'Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz'

Assos Antik Kenti’nin birinci derece arkeolojik sit alanı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Birinci derece arkeolojik sit alanları, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz."

"Oysa fotoğraflar, videolar ve basına yansıyan haber ve görüntüler, sit alanı olan Assos’da iş makineleriyle kazı yapıldığını, toprak alındığını ve taşındığını ve bu işlerin hiçbir denetim yapılmadan gerçekleştirildiğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.