Monster Hunter Riders, Android ve iOS İçin Duyuruldu

Popüler Monster Hunter serisi için yeni bir mobil oyun yolda. Capcom tarafından yapılan açıklamaya göre Monster Hunter Riders adlı yeni oyun yakında Android ve iOS platformları için yayınlanacak.

Capcom, Monster Hunter Riders adlı yeni mobil oyunu iOS ve Android için duyurdu. Monster Hunter serisinin yeni mobil oyunu, daha yaşlı görünen karakterleri ile birlikte grafik açısından Monster Hunter Stories'i temel alıyor gibi görünüyor. Monster Hunter Riders, eşyalar ve kozmetik öğeler gibi satın alınabilir içerikler içerse de indirmesi ücretsiz bir oyun olacak.

Monster Hunter Riders'ın hikayesi, insanların ve canavarların birlik halinde yaşadıkları Felgia kıtasında geçiyor. Felgia, karanlık bir kötülük tarafından yutulmak üzere ve onu kurtarmak da oyunculara düşüyor. Oyuncular, Riders Guild grubunun lideri olarak canavarları, binicileri komuta edecek ve Felgia'da barışı zayıflatan karanlık binicilerin gizemini çözecekler.

Oyunda Monster Hunter serisinden canavarları toplayabiliyor, yükseltebiliyor ve kendi partinizi oluşturarak görevler alabiliyorsunuz. Rathalos, Zinogre, Nargacuga, Glavenus ve Monster Hunter serisinden diğer popüler canavarların yanı sıra güncellemelerle oyuna daha fazla canavar eklenecek.

Monster Hunter Riders'ın hangi bölgelerde yayınlanacağı ve ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı. Ancak oyunun App Store Japonya sayfası, 29 Şubat tarihinde yayınlanacağını belirtiyor. Şu anda mobil mağazalarda Monster Hunter Stories adlı serinin bir diğer oyun da yer alıyor.

Monster Hunter Riders fragmanı