Capcom, Resident Evil 8'i Yeniden Geliştiriyor

Capcom, Resident Evil 2 Remake ve hemen ardından bu yıl gelecek Resident Evil 3 ile seriyi canlı tutmaya devam edecek. Artık gözler Resident Evil 8'e dönse de şirket, RE8'den önce farklı projeyle karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Son dönemde popüler korku serisi Resident Evil için işler yolunda gidiyor. Capcom, Resident Evil 7 ve Resident Evil 2 Remake ile yakaladığı başarının ardından, Resident Evil 3 ile yükselişine devam edecek gibi görünüyor. Ancak sahne arkasındaki çalışmalar, bildiğimizden daha fazlası olabilir.

Twitter kullanıcısı AestheticGamer, Ressident Evil 3 Remake hakkındaki bilgileri ilk sızdıranlardan biriydi. Paylaşılan yeni bilgilere göre Capcom'un Resident Evil ekibi 2016 yılında Resident Evil 8 üzerinde çalışmalara başladı. Ancak geliştirici daha sonra Resident Evil 7 DLC'lerine ve Resident Evil 2 Remake'e odaklanmak için projeyi iptal etti. Ardından RE8'in yeni bir versiyonu yaklaşık 6 ay önce, farklı bir isimle geliştirilmeye başlandı.

Capcom, yükselişini yeni bir oyunla sürdürmek istiyor

Yani Resident Evil 8'in önünde daha uzun yıllar var gibi görünüyor. Ayrıca Resident Evil 3'ten sonraki birkaç yıl içinde yeni Resident Evil remake'i gelmeyecek. Diğer yandan Capcom, RE2 ve RE3 ile aynı motor üzerinde geliştirdiği başka bir proje üzerinde de çalışıyor. Ancak bu proje RE8 ya da yenilenen bir oyun olmayacak. Resident Evil: Resistance gibi ana seriden bağımsız bir oyun olarak karşımıza çıkabilir.

Şu anda önümüzde Resident Evil 3 var ve yeni oyunda tıpkı orijinal RE3: Nemesis'te olduğu gibi Racoon City'e geri döneceğiz. Carlos Oliveira, tıpkı orijinal oyundaki gibi oynanabilir bir karakter olacak ve çok seçimli mekanik geri dönecek.

Racoon City Polis Departmanı, Stagala Petrol İstasyonu, çeşitli mağazalar, Racoon Basın Ofisi ve hastane gibi mekanların havasını yeniden soluyacağız. Ayrıca Nemesis yapay zekası, RE3'te daha gelişmiş şekilde geri dönecek. Resident Evil 3, 3 Nisan'da PC, Xbox One ve PS4'e gelecek. 2021 yılında gelecek isimsiz oyun hakkında daha fazla bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağız.