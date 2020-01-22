Konami, İki Yeni Silent Hill Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Konami'nin yeni Silent Hill oyunları üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre geliştirici, P.T.'de yaşanılan hayal kırıklığının ardından iki yeni Silent Hill oyunuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Kojima Productions tarafından geliştirilen son Silent Hill oyunu, P.T. adında oynanabilir bir demo ile gelmiş, ancak daha sonra proje iptal edilmişti. Ortaya çıkan yeni bir habere göre Konami, iki yeni Silent Hill oyunu geliştiriyor. Oyunlar hakkındaki detaylar henüz bilinmese de, son birkaç yıldır üzerinde çalışıldığı söyleniyor.

Haberler, daha önceki tutarlı sızıntılarıyla bilinen AestheticGamer'dan geldi. Kullanıcı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Konami'nin yaklaşık iki yıl önce, biri Silent Hill serisini yeniden başlatacak, diğeri ise bölüm tabanlı bir Telltale/Until Dawn tarzı bir oyun olacak iki yeni proje için çeşitli geliştiricilere ulaştığını açıkladı. Ayrıca AestheticGamer, Konami'nin oyun için gerekli bütçeyi ayırarak doğru geliştiriciyi bulduğunu belirtiyor.

Konami, P.T.'nin hayal kırıklığını unutturmak istiyor

Projeler hakkında daha fazlası bilinmese de, oyunlardan birinin veya muhtemelen her ikisinin de bu yıl çıkabileceği düşünülüyor. Elbette şimdilik tüm bu bilgiler iddiadan ibaret, ancak geçmişte Konami, iptal edilen Silent Hill oyununun ardından iki yeni oyunla hayranların gönlünü alabilir. Ayrıca, AestheticGamer da daha önce güvenilir bir kaynak olduğunu kanıtladı.

Yeni Silent Hill oyunları bu yıl içinde çıkarsa PS4, Xbox One ve PC platformlarında piyasaya sürülebilir. Diğer yandan yeni nesil PS5 ve Xbox Series X konsolları için de gelebilirler. Ayrıca donanımı el verirse, Nintendo Switch kullanıcılarına da sunulabilir. Şimdilik bekleyip göreceğiz.