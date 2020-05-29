Marvel's Avengers'a Gelecek Yeni Inhuman Karakter Duyuruldu

Marvel's Avengers, süper kahramanlara ilgi duyanların heyecanla beklediği oyunlardan biri. Oyunda geniş bir kahraman çeşitliliği sağlamaya çalışan yayıncı Square Enix, Inhuman ırkından olan yeni karakteri duyurdu.

Square Enix'in merakla beklenen yeni oyunu Marvel's Avengers hakkında hala bilinmeyen pek çok şey var. Ancak artık oyunda yer alacak süper kahramanların Avengers üyelerinden ibaret olmayacağını biliyoruz. Geliştiriciler, oyunun hikayesinde rol oynayacak yeni kahramanlar ve kötüler tanıtacak gibi görünüyor.

Oyun endüstrisinde erişilebilirlik uzmanı olan Cherry Thompson, kısa süre önce Twitter hesabından Marvel's Avengers hakkında bir paylaşım yaptı. Thompson, Crystal Dynamics ile birlikte Cerise adlı tekerlekli sandalyeye bağlı bir NPC (oynanabilir olmayan karakter) için hareket yakalama çalışmaları yaptığını açıkladı. Cerise karakteri, yayıncı Square Enix tarafından da doğrulandı.

Square Enix, Marvel's Avengers'ın karakter çeşitliliğini artırmayı hedefliyor

Inhumans'ın Marvel's Avengers'ta hikayeyi büyük ölçüde etkileyeceği kesin. Oyun aynı zamanda hikayenin başında Avengers'ın deneysel Terrigen Mist'e maruz kaldıktan sonra süper güçler edinen bir diğer Inhuman olan Kamala Khan'a da yer verecek. Bununla birlikte Cerise gibi bir karakterin dahil edilmesi, Square Enix'in oyuna daha fazla çeşitlilik getirmek istediğini ortaya koyuyor.

Crystal Dynamics'in topluluk ve sosyal medya yöneticisi Meagan Marie, bu hedeflerini resmi Square Enix web sitesinde yayınlanan yeni bir röportajda açıkladı. Marie, "Amacımız gerçek dünyanın çeşitliliğini oyun dünyamıza yansıtabilmek. Süper kahramanlara tutkulu bir topluluk için oyunda A-Day gibi çizgi romanlara dayanan sahnelerin temsil edilmesi bizim için önemli." şeklinde konuştu.

Marie, ayrıca süper kahraman çeşitliliğiyle daha fazla insana erişmenin önemini vurgulayarak, "Süper Kahraman olmanın hayali evrenseldir. Bu nedenle oyuncuların deneyimlerini belirli ihtiyaçlara ve oyun tarzlarına uyacak şekilde özelleştirmelerine izin veren seçenekler, vizyonumuzu daha fazla hayranla paylaşabileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Marvel's Avengers, PlayStation 4, Xbox One, PC ve Google Stadia için 4 Eylül'de piyasaya sürülecek. Oyunun yeni oynanış görüntüleri önümüzdeki ay yayınlandığında, Cerise karakterine dair yeni ipuçları öğrenebiliriz.