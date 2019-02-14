Careem, İstanbul'da Operasyon Merkezi Açtı

Türkiye'de yalnızca ticari taksilerle faaliyet göstermekte olan Careem, İstanbul'da tüm taksi camiasına hizmet verecek olan bir operasyon merkezi açtı.

Kısa bir süre önce Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile bir anlaşma imzalayan ve kendilerine bağlı çalışan taksi sayısını artıran Birleşik Arap Emirlikleri merkezli taşımacılık servisi Careem, İstanbul'da yeni bir operasyon merkezi açtı. Türkiye'de sadece ticari taksilerle çalışan Careem’in açmış olduğu operasyon merkezi, İstanbul'daki tüm taksi camiasına açık bir merkez olarak faaliyet gösterecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, Filistin, Irak, Sudan, Umman, BAE, Suudi Arabistan, Pakistan, Fas, Lübnan, Ürdün, Katar, Bahreyn, Kuveyt gibi 15’ten fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve 1 milyondan fazla şoför ile birlikte çalıştığını hatırlatırken sözlerine şu şekilde devam etti;

“Kaptanlarımız Türkiye’deki çalışmalarımızın bel kemiğini oluşturuyor. Operasyon merkezini, ekiple düzenli olarak yüz yüze etkileşime geçebilme, deneyimlerini paylaşma ve birlikte yaptığımız çalışmaları nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi bize bildirme fırsatı sunmak için kurduk. Burada kaptanlarımıza eğitim vermeyi, haftalık buluşmalar düzenleyerek onların taleplerini dinlemeyi, onları desteklemeyi ve her biriyle yakın bir çalışma içinde olabilmeyi amaçlıyoruz.”

Türkiye pazarında büyük potansiyel gördüklerini ve turistlerle birlikte 60 milyona ulaşan hedef kitlesine hitap ettiklerini belirten Manna, aynı zamanda Türkiye genelinde taksi imajını ve hizmetlerin iyileştirilmesine odaklandıklarını dile getirirken şu şekilde konuştu;

“Biz sadece sektöre yatırım yapmıyoruz, insanların yaşam ve çalışma şekillerini de değiştiriyoruz. Operasyon merkezi bütün taksi camiasına açık. Tüm kaptanların günün her saatinde rahatlıkla merkezimize uğramalarını bekliyoruz ve ziyaretlerinden memnun oluyoruz. Eğitimlerde kaptanlara müşteri memnuniyetiyle ilgili teknikleri ve uygulamamızın nasıl kullanılacağını öğretiyoruz. Müşterilere hizmet vermeye başlamadan geçmeleri gereken sınavda nasıl başarılı olabilecekleri konusunda yardımcı oluyoruz. Şu anda platformumuzda bulunan taksilerle birlikte işlerimizin büyüdüğünü ve müşterilerimizin Türkiye’deki yeni girişimimizden yararlandığını görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye’ye yatırım yapmaya, müşterilerimize en iyi ulaşım araçlarını sunmaya ve kaptanlarımız da işlerinden tatmin olmalarını sağlamaya büyük bir heyecanla devam ediyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde Careem ile sponsorluk anlaşması imzalayan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) de operasyon merkezinde düzenlenecek eğitimlere destek verecek. BTD, şoför yönelik eğitimlerin organize edilmesinde, etkinlikler düzenlenmesinde ve taksicilerden geri dönüşlerin toplanıp Careem ile paylaşılarak gerekli iyileştirmelerin yapılmasında önemli rol oynayacak. BTD ve Careem, taksi şoförleri için yeni ortak projeler hazırlayacak ve hizmet araçlarının iyileştirilerek en yüksek kalite seviyesine çıkarılması için birlikte çalışacak. İki kuruluş Türkiye’de taksi imajının düzeltilmesi için ortak çalışmalar yürütecek.