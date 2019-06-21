Carl Sagan’ın Hayali Olan Güneş Yelkenlisi Gerçek Oluyor

Daha önce Carl Sagan’ın bahsettiği, güneş yelkenlisi olarak tanımlanan uzay aracı, bu hafta yörüngeye fırlatılacak.

Pazartesi gecesi SpaceX Falcon Heavy roketi ile yörüngeye 24 adet uydu gönderilecek. Space Test Program-2 görevi olarak adlandırılan projede SpaceX roketi, atmosferin üç farklı tabakasında uydular bırakacak. Bu uydulardan en çok dikkat çekeni ise 2 seviyede bıraklıacak olan güneş yelkenlisi.

LightSail 2 adlı araç, bir hafta boyunca yerden 720 kilometre yükseklikteki yörüngeye oturmak için çalışmaya devam edecek. Uydu, yörüngeye oturduğunda koruyucu kapsülünden ayrılacak ve 4 metre genişliğinde, 5.6 metre uzunluğundaki güneş yelkenini açacak. Araştırmacılar, bu modelin ortaya çıkmasının uzun yılların birikimine bağlı olduğunu, Carl Sagan, Bruce Murray ve Lou Priedman’dan bu yana gelen fikirlere dayandığını açıkladı.

Carl Sagan, uzay yarışlarının zirve yaptığı 1970’lerde televizyonda insanları bilime yönlendiriyordu. 1980’de The Planetary Society’nin kurucuları arasında yer alan Sagan, uzay keşiflerini desteklemiş ve bu görevler için projeler üretmişti.

1990’larda gerçekleştirilen ilk proje, Cosmos I adıyla bir güneş yelkenlisine odaklanıyordu. Ne yazık ki araç uzaya hiç varmadı, 2005 yılında bir Volna roketi ile fırlatıldıktan sonra, roketin ilk aşamada arızalanması nedeniyle düşmüş ve kaybolmuştu.

Yeni aracın toplam yüzey alanı 32 metrekare olacak. Her şey yolunda giderse araç, iki hafta sonra uzayda süzülmeye başlayacak. Aracın başarılı şekilde çalıştığının söylenebilmesi için en az 1 ay geçmesi ve LightSail 2’nin yörüngesini ayarlayabilmesi gerekiyor.

Güneş yelkenlileri, gelecekte daha ucuza ve daha kolay şekilde uzayda keşifler yapabilmemizi sağlayacak. Fotonları takip eden ve yıldızlardan gelen ışığı takip edebilen bu araçlar, insanlığın uzay yolculuğunda önemli rol oynayabilir.