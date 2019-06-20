SpaceX'in Falcon Heavy Roketi, İlk Gece Uçuşuna Hazırlanıyor

Falcon Heavy, 24 Haziranda en zorlu uçuşlarından birisini gerçekleştirecek. Roket, 24 adet uyduyu yörüngeye yerleştirmeye amaçlıyor. Ayrıca uçuş, gece gerçekleşecek.

SpaceX, şirketin en büyük roketlerinden biri olan Falcon Heavy’nin planlanan uçuşu için hazırlanıyor. Falcon Heavy, üç adet Falcon 9 yardımcı motorunun birleşmesinden oluşuyor. Roket, NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ndeki 39A pistinden 24 Haziran gecesi kalkacak.

19 Haziran gecesinde roketin ilk test ateşlemesi gerçekleşti. Statik ateşleme testi olarak bilinen testte roketin motorları kısa süreyle çalıştı. Bu testin amacı, roketin uçuşa hazır olup olmadığını anlamak. SpaceX, testin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve roketin uzaya çıkmak için hazır olduğunu Twitter üzerinden bildirdi.

Roketin yeni görevinin adı STP-2. Falcon Heavy, bu görevle yörüngeye iki düzine uydu yerleştirecek. Bu uçuş Falcon Heavy’nin 3. uçuşu ancak bu, roketin birden fazla uydu taşıdığı ilk görevi.

24 uydu, Falcon serisi bir roketin taşımış olduğu yükler arasında çok fazla olmamasına rağmen görev, uyduların oturmak zorundu olduğu yörüngelerin mesafeleri nedeniyle yine de zorlu olacak. Çarşamba günü yapılan statik ateşleme testinden önce SpaceX’in sahibi Elon Musk: “Bu, bizim en zorlu uçuşumuz olacak” şeklinde bir tweet attı.

Üç adet birinci etap Falcon 9 yardımcı motoru, roketin ilk aşamasını oluşturuyor. İkinci aşamadaysa ana motor ve uzaya ulaştırılması gereken kargolar var. Falcon Heavy’nin roketten ayrılacak olan tüm parçaları, yeninden kullanılmak üzere tasarlandı. STP-2 görevi, yörüngeye çıkmak için yan motorlardan faydalanacak.

Bu motorlar daha önce Nisan ayında Arabsat-6A adı verilen bir uyduyu da uzaya yerleştirmişti. Kargoları bıraktıktan sonra yardımcı motorlar, Cape Canaveral Hava Üssü’ne inmişti. Ana motor ise SpaceX’in drone gemisine inmesine rağmen kötü hava şartları nedeniyle denize düşmüştü.

ABD Hava Kuvvetleri, Falcon Heavy’i ulusal yük taşıması için lisansladı. SpaceX, ilk askeri görevini geçen yaz aldı. 130 milyon dolarlık görevin amacı, 2020’de yörüngeye Hava Kuvvetleri Uzay Kontrolü uydusunu yerleştirmek. Ancak bu, Falcon Heavy’nin ilk devlet kargosu taşıdığı görev. Bu nedenle Hava Kuvvetleri, roketin kalkış esnasında nasıl performans gösterdiğini yakından izliyor olacak. Hükûmetin uçuş öncesi testlerde, rokete bir maket kargo başlığı takılmasını istediği söyleniyor. SpaceFlight Now’a göre takılan bu maket, Hava Kuvvetleri’ne veri toplamasında yardım etmiş.

Kargo başlığı, roket havalanmadan önce takılacak. Kargolar arasında NASA tarafından yapılmış bir atomik saat, daha zararsız uzay aracı yakıtı test etmek için tasarlanmış bir uydu ve The Planetary Society tarafından yapılmış LightSail 2 adında bir küp uydu da var.