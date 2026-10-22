Casper Excalibur G870, AAA Oyunları Oynatır mı?

Casper Excalibur G870'in RTX 50 serisi seçenekleri, 165 Hz ekranı, yükseltme alanı ve kullanıcı yorumlarıyla ağır oyunlarda ne sunduğunu birlikte bakıyoruz.

Son Güncelleme: 21 Ekim 2026

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Casper Excalibur G870, NVIDIA GeForce RTX 5050, 5060 ve 5070 ekran kartı seçenekleriyle güncel oyunları oynamak isteyenlere hitap eden 15.6 inç bir oyun laptopu. Casper'ın sitesinde 57.406 TL'den başlayan fiyatla satılıyor, yani 55-65 bin TL bütçeye giriyor. Kullanıcılar güncel oyunlarda yüksek performans aldıklarını yazıyor. İnceleme yapan kullanıcılar, RTX 5070'li G870 için bütün oyunların oynanabildiğini söylüyor. Ekran kartı seçimi performansı belirlediği için hangi modeli aldığın önemli. Gündüz ders, akşam oyun isteyen öğrenciler için de dengeli bir aday.

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Casper Excalibur G870 ile yüksek sistem isteyen oyunları oynayabilir miyim?

Casper Excalibur G870 ile yüksek sistem isteyen oyunları oynayabilirsin, çünkü cihaz RTX 50 serisi ekran kartı, DDR5 RAM ve PCIe 4.0 SSD seçenekleriyle geliyor. Ekran kartı seçimi oyun performansını en çok etkileyen karar. Casper, ürün sayfasında oyun bazlı FPS değeri paylaşmıyor. O yüzden kullanıcı yorumlarına ve inceleme videolarına bakmak mantıklı.

Casper Excalibur G870 ile hangi oyunları oynayabilirim?

Casper Excalibur G870 ile güncel oyunları oynayabilirsin. Kullanıcılardan M B, güncel oyunlarda bile yüksek performans aldığını yazıyor. M. Ö, G870 ile Medieval Dynasty oynayarak cihazı denedi. M. B ise RTX 5070'li modelle bütün oyunları oynayabileceğini söylüyor. N Ç adlı kullanıcı da cihazı hem oyun geliştirme hem oyun oynama için kullanıyor.

AAA oyunlar sistemi en çok yoran, görselliğiyle büyüleyen devasa yapımlardır. G870'in içerisindeki RTX ekran kartları (özellikle 4060 veya 50 serisi bir konfigürasyon tercih ettiyseniz), DLSS teknolojisinin yardımıyla bu oyunların rahatlıkla üstesinden gelir:

Cyberpunk 2077 & Alan Wake 2: DLSS ve Frame Generation (Kare Oluşturma) desteğini açtığınızda, Işın İzleme (Ray Tracing) özellikleri aktifken bile akıcı bir şekilde yüksek ayarlarda Night City sokaklarında gezebilir veya karanlık ormanlarda hayatta kalmaya çalışabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 & Hogwarts Legacy: Açık dünyanın işlemci ve ekran kartına bindirdiği ağır yükü, 115W TDP'li ekran kartı serinkanlılıkla omuzlar. Görsel kaliteden ödün vermeden Ultra/Yüksek ayarlarda muazzam bir deneyim yaşatır.

Starfield & Black Myth: Wukong: Sistemleri adeta ağlatan bu en güncel dev yapımları da cihazınızdaki ekran kartı modeline göre orta-yüksek grafik ayarlarında donma veya takılma yaşamadan rahatça oynayabilirsiniz.

Rekabetçi oyunlarda grafik detaylarından çok ekranın yenilenme hızı ve anlık tepki süresi önemlidir. G870, bu oyunlar için adeta bir biçilmiş kaftan:

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CS2, Valorant, League of Legends, Apex Legends: Bu tarz oyunlarda sisteminiz çok fazla zorlanmayacağı için saniyede 200'ün üzerinde FPS değerlerini çok rahat görebilirsiniz. Cihazın 165 Hz paneli, bu yüksek FPS'i saniyesi saniyesine size yansıtarak rakiplerinizden her zaman bir adım önde olmanızı sağlar.

Casper Excalibur G870'te hangi donanım seçenekleri var?

Casper Excalibur G870'in üç ana donanım başlığı var: ekran kartı, işlemci ve RAM. Ekran kartında RTX 5070, 5060 ve 5050 (8 GB GDDR7) seçenekleri var. RTX 50 serisinde GPU gücü 115W ve Dynamic Boost 2.0 destekli. Ayrıca MUX Switch ve DLSS 4.5 desteği geliyor. Seçenekler şöyle:

Özellik Casper Excalibur G870 Ekran kartı seçenekleri RTX 5070 8GB GDDR7, RTX 5060 8GB GDDR7, RTX 5050 8GB GDDR7, RTX 4050 6GB GDDR6, RTX 3050 6GB GDDR6 GPU gücü (RTX 50 serisi) 115W, Dynamic Boost 2.0 İşlemci seçenekleri Series 2 Intel® Core™ 7 240H, Series 2 Intel® Core™ 7 230H, 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H RAM DDR5 4800 MHz (8 GB'tan 64 GB'a kadar seçenekler) ve DDR4 seçenekleri Depolama M.2 SSD PCIe 4.0 (500 GB, 1 TB, 2 TB veya 2 TB + 2 TB) Ekran 15.6" FHD IPS, 165 Hz, 3 ms, 250 nit Soğutma 2 adet FrostFlux fan, 89 fan bıçağı, 5400 RPM

Hangi ekran kartının sende nasıl performans vereceği, seçtiğin yapılandırmaya bağlı. RTX 3050 ve RTX 4050 seçenekleri de olduğu için satın alırken oynayacağın oyunları düşünerek seçmekte fayda var.

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları nasıl?

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları büyük oranda olumlu. Casper'ın resmi sitesinde 37 yorum var ve 14 Ekim 2026 itibarıyla ortalama puan 5 üzerinden 4,97. Kullanıcılar en çok oyun performansını, fiyatına göre sunduğu özellikleri ve soğutmayı öne çıkarıyor. Fan sesi konusunda ise yorumlar tek tip değil, biri sessiz buluyor, biri tek eksiğin bu olduğunu söylüyor.

Casper Excalibur G870 kullananlar memnun mu?

Casper Excalibur G870 kullananların büyük kısmı memnun olduğunu yazıyor. Birkaç gerçek yorum şöyle:

Kullanıcı Tarih Ne diyor? M B 18.09.2026 Güncel oyunlarda bile yüksek performans alabildiğini yazıyor. N A 16.09.2026 "Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum" diyor. N Ç 07.07.2026 Oyun geliştirme ve oynama için kullanıyor. Soğutmayı iyi, fan sesini aynı donanımlı bilgisayarlara göre sessiz buluyor. T G 11.10.2024 Soğutma için çok laf edildiğini ama cihazın soğuk çalıştığını, her oyunu akıcı oynattığını söylüyor. Tek sıkıntısı fan sesi, yine de memnun. E S 30.08.2025 Oğlu için almış ve ürünü beklentilerinin üzerinde buluyor. A S 26.03.2025 Fiyatına göre pişman etmediğini yazıyor ve tavsiye ediyor.

Casper Excalibur G870'te fan sesi ve ısınma nasıl?

Casper Excalibur G870'te soğutma tarafı kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri. Cihazda 5400 RPM'e çıkabilen 2 FrostFlux fan ve 89 fan bıçağı var. Casper, Excalibur fanlarının daha büyük ve yüksek hızlı olduğunu, bu yüzden fan hızlandığında diğer notebooklara göre biraz daha fazla ses çıkarabileceğini belirtiyor. Kullanıcılar da bu konuda ikiye ayrılıyor.

Hem oyun hem günlük kullanım için Casper Excalibur G870 uygun mu?

Casper Excalibur G870, hem oyun hem günlük kullanım için uygun bir laptop. Alüminyum alaşım gövdesi 2.5 kg geliyor ve 23.9 mm inceliğinde, bu yüzden çantada taşımak kolay. Ödev, sunum ve online ders için Wi-Fi 6, 1080p kamera ve Copilot tuşu var. Akşam oyun için RTX ekran kartı seçenekleri ve 165 Hz ekran devreye giriyor.

Öğrenciyim, okulda ve yurtta kullanacağım: Casper Excalibur G870 bana uygun mu?

Casper Excalibur G870, okulda ve yurtta kullanmak isteyen öğrenciler için uygun bir seçenek, çünkü hem taşınabilir hem de bağlantı portları bol. Yurt Wi-Fi'ı zayıfsa RJ45 portuyla kabloya geçebilirsin. HDMI portu ek monitör için, USB-C portu ise 100W'a kadar şarj desteğiyle işini görüyor.

İhtiyacın Casper Excalibur G870'teki karşılığı Taşımak 2.5 kg, 23.9 mm, alüminyum alaşım gövde Online ders 1080p FHD kamera, Dolby Audio 2W x 2 stereo hoparlör İnternet Intel Wi-Fi 6 AX201 ve RJ45 (kablolu bağlantı) portu Ödev ve çoklu görev DDR5 RAM seçenekleri, PCIe 4.0 SSD, Copilot tuşu Akşam oyun RTX 50 serisi seçenekleri, 165 Hz ekran, 3 ms tepki süresi Ek monitör ve şarj HDMI, 100W'a kadar şarj destekli USB-C

55-65 bin TL bütçeyle Casper Excalibur G870 alınır mı?

Casper Excalibur G870, 55-65 bin TL bütçeye giriyor, çünkü Casper'ın sitesinde 59.798 TL olan fiyat %4 indirimle 57.406 TL'den başlıyor. Seçtiğin işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD'ye göre fiyat değişiyor. Bütçeyi zorlarsan Casper anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit sunuyor. Satın alırken özelleştirme seçeneğiyle cihazı kendine göre kurabiliyorsun.

Casper Excalibur G870'e RAM ve SSD yükseltmesi yapılabilir mi?

Casper Excalibur G870'e RAM ve SSD yükseltmesi yapılabilir. Cihazda 2 adet SODIMM RAM yuvası var ve en fazla 64 GB bellek destekleniyor. Depolama tarafında 2 adet M.2 NVMe yuvası bulunuyor. RAM'i DDR4 veya DDR5 olarak kullanabiliyorsun, çünkü cihaz iki bellek türünü de destekliyor.

Yükseltme Casper Excalibur G870 RAM yuvası 2 adet (SODIMM) Maksimum RAM 64 GB Bellek türü desteği DDR4 ve DDR5 SSD yuvası 2 adet (M.2 NVMe) Garanti 24 ay

Yükseltme yaparsam Casper Excalibur G870'in garantisi biter mi?

Casper'a göre RAM veya SSD'yi kendin değiştirirsen ve işlem sırasında cihaza hasar gelmezse garanti bozulmuyor. Sonradan taktığın parçalar Casper garantisine girmiyor. Orijinal parçalar ve cihazın kendisi ise fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantide kalıyor. Casper yine de orijinal yapılandırmayla kullanmayı öneriyor ve değişiklikten önce yetkili servise danışmanı istiyor.

Öğrenciyim, beni 5 yıl idare edecek bir bilgisayar arıyorum: Casper Excalibur G870'e bakmalı mıyım?

Casper Excalibur G870, 5 yıl için düşünenlerin listesine girebilir, çünkü RAM ve SSD'yi sonradan büyütebiliyorsun. Hiçbir cihaz için süre garantisi vermek doğru olmaz ama bir kullanıcı yaklaşık 2 yıldır kullandığını ve çok memnun olduğunu yazıyor. Casper ayrıca Excalibur modelleri için Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti sunuyor. Yılda bir yaptırman öneriliyor ve ilk bakım ücretsiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G870 fiyatı ne kadar?

Casper Excalibur G870, Casper'ın sitesinde 59.798 TL olan fiyatın %4 indirimle 57.406 TL'den başlamasıyla satılıyor. Fiyat seçtiğin yapılandırmaya göre değişiyor. Anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkânı var.

Casper Excalibur G870'i şarja takmadan kullanabilir miyim?

Casper Excalibur G870'i şarjsız da kullanabilirsin ama Casper, Excalibur serisinde tam performans için cihazın şarjda kullanılmasını söylüyor. Cihazın 61.53 Wh'lik bataryası ve 180W adaptörü var. Oyunlarda en iyi sonucu almak için adaptörü takılı tutman gerekiyor.

Casper Excalibur G870'te oyunlarda FPS düşük olursa ne yapmalıyım?

Casper'a göre oyunlarda referans alınacak değer ortalama FPS. Güç tasarruf modunun kapalı, performans modunun açık ve adaptörün takılı olduğundan emin ol. Sürücülerin güncel olması da gerekiyor. Uzun süre açık kalan oyundan çıkıp tekrar girmek FPS değerlerini artırabiliyor.

Casper Excalibur G870 ile oyun hediyesi geliyor mu?

Casper'ın ürün sayfasına göre Casper Excalibur G870 ile 1 aylık PC Game Pass geliyor. Bu üyelik 100'den fazla oyuna sınırsız erişim veriyor.

Casper Excalibur G870 kimler için uygun değil?

Casper Excalibur G870, sadece internet, ofis ve video izlemek için laptop arayanlar için gereğinden güçlü olabilir. Renk doğruluğu öncelikliyse ekranın 250 nit parlaklığı ve %45 renk doygunluğu seni yeterince tatmin etmeyebilir. Fan sesine çok hassassan yorumlardaki karışık görüşleri de hesaba katmalısın. Prizden uzakta uzun süre oyun oynamak isteyenler için de Casper'ın "tam performans için şarj" önerisi önemli bir nokta.

Sonuç: Casper Excalibur G870 AAA oyunlar için alınır mı?

Casper Excalibur G870, 57.406 TL'den başlayan fiyatı, RTX 50 serisi seçenekleri, 165 Hz ekranı ve 2.5 kg ağırlığıyla oyun ve günlük kullanımı tek cihazda toplamak isteyenlere uygun. Kullanıcı yorumları performans ve fiyat tarafında olumlu. Fan sesi ise karışık. RAM ve SSD yükseltme alanı da ileriye dönük esneklik veriyor. AAA oyunlar için ekran kartı seçimine dikkat et.