Casper, piyasaya sürdüğü tüm ürünlerin incelenmesine imkan tanıyan ilk deneyim mağazasını Forum İstanbul AVM'de açtı. Mağazada Casper ürünleri ile Casper'ın oyuncu odaklı markası Excalibur'un ürünleri yer alıyor. Ayrıca bu mağazalarda, uzman eşliğinde toplama bilgisayar konfigürasyonları da oluşturulabilecek.

Türkiye'nin en köklü teknoloji şirketlerinden Casper, özellikle de oyun tutkunlarının gönüllerinde taht kuracağı bir adım attı. Bu bağlamda İstanbul Forum AVM'de bir deneyim mağazası açan şirket, başta Casper'ın oyuncu odaklı olan markası Excalibur olmak üzere üretilen teknolojik ürünlerin deneyimlenmesine imkan tanıyor.

Casper'ın Forum İstanbul AVM'de açtığı ilk deneyim mağazası, şirketin hemen her ürününe ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda akıllı telefonlardan tabletlere, oyuncu sistemlerinden dizüstü bilgisayarlara kadar neredeyse bütün ürünler, bu mağazalarda deneyimlenebilecek. Üstelik bu mağazalarda, toplama bilgisayarların konfigürasyonları da uzmanlar eşliğinde yapılabilecek.

Casper, deneyim mağazasını tüm büyük şehirlerde açmak istiyor

Casper tarafından yapılan açıklamalarda, deneyim mağazalarının şirket için büyük önem arz ettiği ve bu mağazaları, Türkiye'nin tüm büyük şehirlerine ulaştırmak istedikleri ifade edildi. Casper'ın yaptığı bu açıklama, Casper ve Excalibur ürünlerinin deneyimlenebileceği mağazalarının sayısının, yakın bir gelecekte artacağını gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, Casper'ın Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay tarafından yapıldı. Beliktay; "Casper, perakende kanallarda talep gören ve sevilen bir marka. Mağazamızda diğer Excalibur ürünlerimizde olduğu gibi ömür boyu performans garantisine ek olarak birçok içeriği de tüketicimize ulaştıracağız. İletişim hedefimiz, deneyim mağazasını markamızın tüketicileri ile buluşma noktası haline getirmek. Pandemi süreci de müsaade ederse tüm büyük şehirlerde olmayı amaçlıyoruz. Mağazamızda telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan aksesuarlara kadar tüm Casper ve Excalibur ürünleri ve modelleri yer alıyor. Tüketiciler tüm ürünleri mağazada deneyimleyebilecek, uzman satış danışmanlarıyla yüzlerce seçenek arasından ürünleri konfigüre edebilecek. Web sitemizdeki her konfigürasyonu, mağazadaki teknoloji danışmanımız ile birlikte oluşturabilecek ve sipariş verebilecek." ifadelerini kullandı...