Casper Nirvana X750 vs Nirvana Z100: Sizin İçin Karşılaştırdık!

Günlük ofis temposundan yapay zeka destekli projelere kadar her anınızda yanınızda olacak iki güçlü Casper modelini mercek altına alıyoruz.

35-37 bin TL bütçeyle; hem hafifliğiyle çantanızda varlığını unutturacak hem de ChatGPT, Midjourney ve Copilot gibi yapay zeka asistanlarıyla iş akışınızı hızlandıracak bir iş bilgisayarı arıyorsanız, aradığınız yanıt burada olabilir. Günlük operasyonlar ve yüksek taşınabilirlik için tasarlanan alüminyum kasalı Casper Nirvana Z100 ile daha büyük ekran ve yüksek işlemci gücü sunan Casper Nirvana X750 modelini tüm detaylarıyla kıyasladık.

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Çalışma Tarzınıza Göre Hangi Casper Sizin İçin İdeal?

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Sürekli toplantıdan toplantıya koşan, kafede ya da ortak çalışma alanlarında bilgisayarını dizinden ayırmayan biriyseniz Casper Nirvana Z100 modeli tam size göre. Bu model çantanızda neredeyse hiç ağırlık yapmaz çünkü sadece 1.25 kg ağırlığına ve 14.9 mm inceliğe sahip. Alüminyum ve magnezyum alaşımlı kasasıyla hem sağlam bir duruş sergiliyor hem de parmak izi bırakmayan nano yüzey korumasıyla her an temiz görünüyor.

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Eğer "Benim çalışma alanım biraz daha geniş olmalı, ekranda daha çok detaya hakim olmalıyım" diyorsanız, Casper Nirvana X750 modeli 15.6 inçlik FHD IPS ekranıyla devreye giriyor. Üstelik Casper Nirvana X750, boyutuna göre oldukça iddialı olan 1.6 kg ağırlığıyla büyük ekranlı cihazlar arasında taşıması kolay bir alternatif. Ayrıca gün boyu klavye başında yazı yazanlar veya mail trafiğini yönetenler için Casper Nirvana X750'nin kavisli tuş yapısı, parmakların doğal hareketine uyum sağlayarak çok daha akıcı bir yazım deneyimi sunuyor.

Ekran, Tasarım ve Uzun Süreli Kullanım

İş çıkışı kaliteli bir diziyi net bir ekranda izlemek ya da görsel ağırlıklı sunumlar hazırlamak istediğinizdegörüntü kalitesi büyük fark yaratıyor. Casper Nirvana Z100, 14.0 inç boyutundaki %86 ekran-gövde oranına sahip QHD veya OLED ekran opsiyonlarıyla geliyor. İnce çerçeveleri ve zengin renk doygunluğu sayesinde özellikle Midjourney gibi görsel yapay zeka uygulamalarında elde ettiğiniz sonuçları keyifle inceleyebilirsiniz.

Uzun toplantılarda şarj adaptörü arama derdine düşmezsiniz çünkü Casper Nirvana Z100'ün 50 WHr kapasiteli bataryası 12 saate varan bir kullanım süresi vadediyor. İki saatte tam şarja ulaşabilen Type-C destekli bu batarya oldukça pratik bir kullanım sağlıyor. Diğer yanda Casper Nirvana X750, akıllı batarya teknolojisi sayesinde şarj olurken akımını düşürerek stabil bir dolum sağlıyor ve işlemci ile ekran kartını destekleyen sağlıklı bir batarya ömrü sunuyor.

Yapay Zeka Hızı ve Güvenliğiniz

Copilot ve ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarını iş akışınızın merkezine koyuyorsanız hızlı bir donanım şart. Casper Nirvana X750, klavyesine entegre edilen özel Microsoft Copilot tuşuyla kişisel yapay zeka asistanınıza tek tıkla ulaşmanızı sağlıyor. 15W yerine 45W güç tüketen Intel Core işlemcileri ve 64 GB'a kadar desteklenen DDR5 RAM teknolojisiyle birleşen Casper Nirvana X750, arkada açık olan yoğun sekmelere ve ofis programlarına rağmen akıcı bir performans sergiliyor.

Casper Nirvana Z100 modeli ise LPDDR5 bellek teknolojisi ve 13. Nesil Intel Core i5 veya i7 işlemcileriyle günlük operasyonların altından rahatça kalkıyor. Güvenlik tarafında ise Casper Nirvana Z100, touchpad üzerinde yer alan parmak izi okuyucusuyla ofis verilerinizi ve projelerinizi koruma altına alıyor. Casper Nirvana X750 ise fiziksel sürgülü sisteme sahip 2 MP kamerasıyla, cihaz kullanılmadığı zamanlarda lensi kapatmanıza olanak tanıyarak gizliliğinizi ön planda tutuyor.

Casper Nirvana X750 ve Z100 Teknik Karşılaştırma

Özellik Casper Nirvana X750 Casper Nirvana Z100 Başlangıç Fiyatı 37.581 TL 36.793 TL İşlemci Seçenekleri 13. Nesil / Series 2 Intel Core (45W) 13. Nesil Intel Core i5 / i7 Ekran Boyutu ve Paneli 15.6 inç FHD IPS (1920x1080) 14.0 inç QHD veya OLED 2K Ağırlık ve İncelik 1.6 kg / 19.2 mm 1.25 kg / 14.9 mm RAM Desteği DDR5 (64 GB'a kadar destekli) LPDDR5 (16 GB maksimum destek) Kasa Materyali PC-ABS Alüminyum ve Magnezyum Alaşım Kamera ve Güvenlik 2 MP Sürgülü Kamera Sistemi 2 MP Kamera, Parmak İzi Okuyucu Batarya Özellikleri 53.58 WHr (Akıllı Batarya) 50 WHr (12 saate varan kullanım)

Kimler İçin Uygun Değil?

Her iki Casper modeli de ofis operasyonları, medya tüketimi, yapay zeka araçlarını çalıştırma ve günlük iş takibi için harika birer taşınabilir donanım. Ancak ağır grafik işleme gücüne ihtiyaç duyan 3D animasyon programları kullanıyorsanız veya güncel sistem gerektiren yüksek çözünürlüklü oyunlar oynamayı planlıyorsanız, harici ekran kartı bulunmayan Casper Nirvana X750 ve Casper Nirvana Z100 modelleri beklentilerinizi karşılamayabilir. Bu tarz kullanım senaryoları için harici grafik kartı bulunan farklı serilere yönelmeniz daha sağlıklı olacaktır.