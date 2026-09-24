Casper Nirvana Z100'ün Fiyat/Performans Değerlendirmesini Yaptık!

Okul, iş ve günlük kullanım için bütçeyi yormayan, ince yapısı ve yeni nesil donanımıyla öne çıkan Casper Nirvana Z100'ü sizin için detaylarıyla inceledik.

Okul ödevlerinden mesai bitimi dizi keyfine, ofisteki yoğun toplantılardan kafede çalışmaya kadar günü tek cihazla kurtarmak isteyenler için oldukça pratik ve iddialı bir alternatif var: Casper Nirvana Z100. Özellikle 35-40 bin TL bandında hem şık ve hafif hem de performansı yüksek bir cihaz arayışındaysanız; magnezyum alaşımlı kasasıyla 1.25 kg gibi sırtınızı yormayacak bir hafiflik sunan bu model, fiyat/performans beklentilerinizi rahatlıkla karşılayabilir. Üstelik 36.793 TL'den başlayan fiyatlarla sunulması, bütçeyi sarsmadan yeni nesil, hızlı ve sağlam bir bilgisayara geçmek isteyenler için oldukça cazip bir seçenek oluşturuyor.

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Casper Nirvana Z100 Kimlere, Neden Hitap Ediyor?

Öğrenciler ve Dizi-Film Tutkunları İçin Ekran Deneyimi

Görüntü kalitesi yüksek bir bilgisayar arayanlar için Casper Nirvana Z100 ekran özellikleriyle öne çıkıyor. 14.0 inçlik boyutunda %86 ekran-gövde oranı sunan model, ince çerçeveleri sayesinde ekrana daha fazla odaklanmanızı sağlıyor. Cihazda bütçenize veya tercihinize göre QHD (300 NIT) veya opsiyonel OLED 2K (400 NIT) ekran seçenekleri bulunuyor. Uzun saatler dizi veya film izlemeyi seviyorsanız bu model keyfinizi katlayabilir çünkü yeni nesil ekran teknolojisi ve %100 sRGB renk gamı sayesinde izlediğiniz her şeydeki renkler çok daha net ve canlı hale geliyor. Ayrıca hem alt hem de üst yüzeyinde bulundurduğu toplam 4 adet stereo hoparlörü (Dolby Audio destekli) var, bu sayede harici bir hoparlöre ihtiyaç duymadan filmlerin ve müziklerin sesini temiz bir şekilde alabiliyorsunuz.

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İş İçin İnce, Hızlı ve Şık Bir Yol Arkadaşı Arayanlara

İş hayatında sürekli hareket halindeyseniz, toplantıdan toplantıya koşarken çantaya rahatça atıp çıkabileceğiniz güçlü bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız Casper Nirvana Z100 tasarımıyla hayatınızı kolaylaştırabilir. Sadece 14.9 mm inceliğe sahip olan bilgisayar, alüminyum ve magnezyum alaşımlı kasası sayesinde taşıma esnasında karşılaşabileceği zorlanmalara karşı oldukça dayanıklı. Cihaz, parmak izi bırakmayan özel nano korumalı bir yüzeye sahip çünkü sandblasting #180 metoduyla yüzeyi anodize edilerek çok daha pürüzsüz bir dokuya kavuşturulmuş.

Hız konusunda ise gücünü 13. Nesil Intel Core i5 (1335U) veya i7 (1355U) işlemcilerden alan Casper Nirvana Z100, LPDDR5 bellek teknolojisi ve PCIe 4.0 SSD desteğiyle saniyeler içinde işlerinizi yavaşlatmadan yapabilmenize imkan tanıyor. Kafede veya ofis dışında çalışırken 50 WHr kapasiteli bataryası 12 saate varan kullanım süresi sunuyor, Type-C adaptörüyle ise 2 saatte tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca görüntülü toplantılarınız için üzerinde 2MP FHD çözünürlüklü ve gürültü engelleyici mikrofona sahip kaliteli bir kamerası bulunuyor.

Teknik Tabloyla Casper Nirvana Z100

Özellik Casper Nirvana Z100 Detayları İşlemci Seçenekleri 13. Nesil Intel® Core™ i7 1355U veya i5 1335U Ağırlık ve Boyutlar 1.25 kg ağırlık, 14.9 mm kalınlık (316 × 240 mm boyut) Ekran 14.0" QHD %100 sRGB 300 NIT veya 14.0" OLED 2K %100 sRGB 400 NIT (opsiyonel dokunmatik) RAM (Bellek) 8 GB veya 16 GB LPDDR5 5500 MT/s (tümleşik) Depolama Alanı 500 GB, 1 TB, 2 TB M.2 SSD PCIe 4.0 seçenekleri Batarya ve Şarj 50 Whr akıllı batarya, Type-C üzerinden hızlı şarj (10W'a kadar destekli) Ses ve Kamera 4 hoparlör (2 × 2W + 2 × 1W) Dolby Audio, 2 MP FHD 1080P gürültü engelleyici kamera Bağlantı Noktaları 2 × Type-C, 1 × Type-A, 1 × HDMI, 1 × mikrofon portu, Wi-Fi 6 teknolojisi

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana Z100; ince tasarımı, Intel Iris Xe dahili ekran kartı ve "U" serisi mobil işlemcileriyle daha çok okul, iş, mobilite ve günlük kullanım odaklı tasarlanmış bir bilgisayar. Eğer amacınız yüksek grafik gücü gerektiren AAA sınıfı ağır ve yeni nesil oyunlar oynamak veya profesyonel anlamda çok ağır 3D modelleme ile devasa video kurgu dosyalarını işlemekse, bu cihaz beklentilerinizi karşılamayabilir. Bu tarz yoğun performans gerektiren senaryolar için, harici ekran kartına ve daha güçlü soğutma sistemlerine sahip, biraz daha kalın oyuncu ve performans serisi bilgisayarlara yönelmeniz daha verimli bir tercih olacaktır.