İsrail'de geliştirilen casus yazılım Pegasus'un İsrail vatandaşlarını yasa dışı takip etmek için kullanıldığı iddia edildi. İddialara göre İsrail vatandaşlarını dinleyenler bizzat ülkenin polisiydi. İsrail polisi suçlamaları reddederken Pegasus'un geliştiricisinden ucu açık açıklamalar geldi.

İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen ve zaman zaman gündeme bomba gibi düşen casus yazılım Pegasus ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail ekonomi gazetesi Catalist'te yer alan bir habere göre İsrail polisi, söz konusu casus yazılımı hiçbir mahkeme kararı ya da denetleme olmadan kullandı. İddialara göre kolluk kuvvetleri, 2013 yılında uygulamayı satın alıp, ülkedeki muhalif grupları, devlet görevlilerini ve hatta bazı iş insanlarını bile takip etti.

Pegasus, bugüne dek karşılaştığımız en tehlikeli casus yazılımlardan bir tanesi. Uygulamayı satın alan kimseler, hedeflerine yerleştirdikleri kişinin akıllı telefonundaki neredeyse tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. İsrail'den gelen son haberlerse söz konusu uygulamanın bizzat İsrail vatandaşlarına karşı kullanıldığı anlamına geliyor. Üstelik işin iç yüzünde, çok daha korkunç iddialar var. Örneğin İsrail kolluk kuvvetleri, Pegasus üzerinden elde ettiği bilgileri sanki farklı bir kaynaktan edinmiş gibi gösterdiler. Catalist'in iddiaları, İsrail'de huzursuzluğa neden olacak gibi görünüyor.

İsrail polisi iddiaları reddetti

Catalist'in İsrail'in gündemine oturan iddialarıyla ilgili taraflardan açıklama geldi. NSO Group tarafından yapılan açıklamalarda Pegasus'un ülkelerin kolluk kuvvetleri tarafından da satın alınabileceği ancak yasalara uygun kullanımın müşteri sorumluluğunda olduğu ifade edildi. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamalarda ise Pegasus'un zaman zaman kullanıldığı ancak bunun mutlaka kanunlara uygun ve mahkeme kararı ile yapıldığı belirtilerek, suçlamalar reddedildi.

İsrail polisinin hukuka uygun davranıp davranmadığını bilmek çok zor ancak ülkenin kendi silahı ile vurulduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Zira İsrail, bu uygulamayı tüm dünyaya rahatlıkla satarken, uygulamanın İsrail vatandaşları için kullanılamayacağı yönünde ön şart sunuyor. Ancak kolluk kuvvetleri, aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkedeki önemli isimleri dinlemek için kullanılan uygulamayı bir şekilde döndürüp dolaştırıp İsrail vatandaşları için kullanmış gibi görünüyor...