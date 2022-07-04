Dünyanın en büyük pil üreticisi CATL, 1000 kilometre üzerinde mesafe kat edebilen yeni bir elektrikli otomobil bataryası üretmeye başlayacağını duyurdu. Elektrikli araç bataryası, 2023'te üretime girecek ve resmi olarak Qilin pili olarak adlandırıldı.

CATL, dünyadaki en büyük batarya üreticisidir. Kendileri geçtiğimiz günlerde yeni bir duyuruyla karşımıza çıktı. Şirketin yaptığı yeni duyuruya göre CATL, 1000 kilometre üzerinde mesafe kat edebilen bir elektrikli otomobil bataryası üreteceğini duyurdu.

Qilin pili olarak adlandırılan bu elektrikli araç bataryası, 2023’te üretime girecek. Dilerseniz gelin CATL’in yaptığı açıklamanın detaylarına birlikte göz atalım zira Tesla Model S ile yapılan bir karşılaştırma gerçekten ilgi çekici.

CATL bataryası, Tesla Model S’e kıyasla %50 daha verimli olacak

(Tesla Model S)

CATL’in Qilin isimli bataryası şu anda Tesla Model S'de kullanılan pilden %50 daha verimli olacak. Qilin'in 1000 km+ menziline karşı Tesla'nın en uzun menzilli elektrikli otomobili Tesla Model S sadece 650 km menzil sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut en uzun menzilli elektrikli otomobil 169.000 dolarlık fiyat etiketine sahip Lucid Air'dir. Lucid Air, şarj başına 835 km menzil sunuyor.

Dünyanın en büyük EV pil üreticisi ve bir Tesla tedarikçisi olan CATL'ye göre Qilin, küçük bir bataryaya çok fazla enerji sığdırmayı planlıyor. CATL'e göre pil, kilogram başına 255 watt-saat enerji yoğunluğuna sahip ve Tesla'nın yakın zamanda kullanmaya başladığı 4680 pil olan Model Y SUV'larından %13 daha güçlü olacak.

Buna ek olarak, CATL ayrıca Qilin'in 10 dakikada %10'dan %80'e şarj olabileceğini ve bu da onu pazarın sunduğu her şeyden ayrı bir seviyede olacağınu iddia etti. Ancak gerçek istatistikler ancak pil piyasaya sürüldüğünde ve Qilin kullanan elektrikli otomobiller yola çıktığında belirlenecek.

Hangi ABD'li elektrikli otomobil üreticilerinin Qilin'i otomobillere uygulamakla ilgileneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.