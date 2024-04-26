Çinli batarya devi CATL, Shenxing Plus ismini verdiği yeni elektrikli otomobil bataryasını tanıttı. Batarya, toplamda 1000 kilometreyi aşan menzil sunabilirken sadece 10 dakikada otomobile 600 kilometre menzil ekleyebiliyor.

Daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla markaların sayısını artırdığı elektrikli otomobiller, her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Tabii ki bir elektrikli araç satın alırken müşterinin aklına gelen en önemli soru menzili ve ne kadar hızlı şarj olduğu. Bu ikisi, bir süre sonra sinir bozucu olabilen sürekli şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırma konusunda önemli rol oynuyor.

Tabii ki gelişen teknolojiyle bu tarz sorunları minimuma indirmeyi başaran bataryaların çıktığını görüyoruz. Çin merkezli batarya teknolojileri şirket CATL tarafından tanıtılan yeni LFP batarya Shenxing Plusda bunlardan biri.

Dünyanın ilk 4C ultra hızlı şarj olabilen bataryası, 10 dakikada 600 kilometrelik menzil ekliyor

CATL’nin aktardığına göre yeni batarya, 4C ultra hızlı şarj teknolojisine sahip olmasıyla dünyada bir ilke imza atıyor ve toplamda 1000 kilometreyi aşan menzil sunabiliyor. Ancak en dikkat çeken kısmı ise sadece 10 dakikalık şarjda ekleyebildiği menzil.

%36,8’lik pazar payıyla sektörde lider olan şirket, bu bataryanın sadece 10 dakika şarj ile aracın menziline 600 kilometre ekleyebildiğini aktardı. Ayrıca sıcaklık düştüğünde de yüksek performans sunabiliyor. Şirketin aktardığına göre -20 derece sıcaklıkta bile süper hızlı şarj özelliği yüksek performansta çalışmaya devam ediyor. Böylece elektrikli araç sahiplerinin kışın çok şikâyetçi olduğu şarj etme hızındaki düşüşün en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Batarya devi, geçen yıl da süper hızlı bir pil tanıtmıştı. O model, 10 dakikada 400 kilometre ekliyordu. Karşılaştırma yaptığımızda sadece bir yılda ne kadar geliştiğini görebiliyoruz.

CATL, yeni bataryası Shenxing Plus'ta daha hızlı şarj için uygun maliyetli ve daha gelişmiş bir lityum demir fosfat (LFP) kullandığı belirtiyor. Pilin enerji yoğunluğunun artırıldığını da ekleyelim. LFP piller ucuz olmalarına rağmen düşük enerji yoğunluğu sunmalarıyla bilinirler. Ancak şirket, yeni 3D bal peteği benzeri malzemesiyle Shenxing Plus yoğunluğunu 205 Wh/kg seviyelerine çıkararak bu durumu değiştirmeyi başarmış. 205 Wh/kg, pilin lityum iyon türü olan NMC bataryalara yaklaştığı anlamına geliyor.