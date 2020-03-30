CatSpin Oyunu, iOS'tan 10 Yıl Sonra Android İçin Yayınlandı

10 sene önce sadece iOS platformunda oynanabilen CatSpin oyunu artık Android platformunda oynanabilecek. Oyunda ana karakter olan Neko ve onun bulunduğu ortam kontrol ediliyor.

Son 10 yıl içerisinde mobil oyunlara ilgi duyanlardansanız muhtemelen CatSpin ismi size tanıdık gelecektir. Oyun, 10 sene önce sadece iOS platformunda oynanabiliyordu. CatSpin, Apple'ın hazırladığı çeşitli uygulama listelerinden sonra oldukça popüler hâle gelmişti.

Şimdi, yani iOS'tan 10 sene sonra oyun Android platformunda yenilenmiş biçimde karşımıza çıktı. Bu noktada oyun, şu anda sadece Android platformunda bulunuyor yani iOS kullanıcıları bu oyuna erişemiyorlar.

CatSpin'in 10 yıl önce yayınlanan fragmanı:

CatSpin, hem ana karakter olan Neko'yu hem de ana karakterin hareket ettiği ortamı kontrol edebileceğiniz bir bulmaca oyunu. Bu kontrollerle birlikte Neko'nun istediği yerlere ulaşmasını sağlıyorsunuz. Kedinin bulunduğu ortamı döndürmeye başladığınızda ortamda bulunan nesnelerin ve objelerin hareketlerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin kayalar yer çekimi nedeniyle yere doğru düşecek ve ateşse yukarı doğru yanacak. Kısacası çok zor durumda kalmadıkça ortamı döndürmeye başvurmamanız gerekiyor.

Oyunda 2 tür kontrol seçeneği bulunuyor. Bir tanesi, oyunun ilk çıktığı zamanları hatırlatıyor. İsteyenler klasik olarak ekrandaki standart düğmelerle oyunu yönlendirebilir. Bu tarz kontrol seçeneği hoşunuza gitmiyorsa bir de ekranı hareket ettirerek oynayabileceğiniz bir seçenek bulunmakta.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyun şu anda sadece Android'in resmi mağazası Google Play Store'da bulunuyor. Oyunun 7,79 TL olan fiyatını ödeyerek siz de Neko'nun dünyasına katılabilirsiniz.

Evde sıkılıyorsanız ve oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız, tam da sizler için hazırladığımız bir haber bulunuyor. Habere buradan göz atabilir, CatSpin'e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.